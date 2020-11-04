Он также высказался о нарушениях на выборах.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах, передает zakon.kz.

Об этом он сказал в ходе обращения к нации.

Глава государства также поблагодарил американцев за участие в выборах, свою семью за поддержку, а также вице-президента Майка Пенса за отлично проделанную работу.

Мы готовимся к большому торжеству. Мы выигрываем повсюду. Результаты были феноменальны. Граждане Америки голосовали в рекордном количестве. Мы не ожидали победы во Флориде, но выиграли там. Мы победили в Огайо, Техасе, Джорджии, Северной Каролине, Аризоне, Пенсильвании, Мичигане. Они [демократы] не догонят нас, - сказал Трамп в обращении к нации.

Кроме этого Трамп заявил о мошенничестве на выборах, связанных с голосованием по почте.

Это великая афера нашей нации. Мы направимся в Верховный Суд США. Мы не хотим, чтобы они нашли голоса поздней ночью и добавили их в результаты, - сказал он.

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