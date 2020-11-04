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Боксер жестко спалился в Instagram и сел в тюрьму

Причина такого отсутствия бдительности не известна.

Фото : pixabay.com4 ноября 2020, 16:27

Американский боксер Эдриен Бронер на суде по делу о нападении на женщину сказал, что ему нечем платить компенсацию в 800 тыс. долларов пострадавшей, но спустя несколько дней сам себя сдал с потрохами. Он не подумал, что судьи тоже сидят в Instagram, передает zakon.kz.

Бронер не предоставил в установленные сроки никаких документов об отсутствии 800 тыс. долларов, которые должен был передать пострадавшей по решению суда. По данным Сleveland, 5 октября в суде Бронер заявил, что у него осталось всего 13 долларов наличными. Однако, спустя несколько дней спортсмен выложил в своем Instagram видео, на котором он показал, что у него очень много денег дома.

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I will bet my last dollar on my baby brotha @brytx2 happy birthday nigga ..... #GiveAnother100,000????????????????#SameThang????

Публикация от Adrien AB Broner (@adrienbroner) 30 Окт 2020 в 11:09 PDT

Странно, что Бронер не задумался о последствиях публикации такого видео на фоне выступления в суде. Видимо, не думал, что судьи тоже заходят в социальные сети.

Теперь незадачливому боксеру придется отдохнуть в тюрьме до тех пор, пока он не предоставит полную и правдивую информацию о своем финансовом положении адвокату женщины.

Крайний бой Бронер провел 20 января 2019 года, где проиграл по очкам знаменитому Мэнни Пакьяо.


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