Казахстанец намеренно сел в тюрьму: зачем, и что он для этого сделал

Житель Акмолинской области, уже дважды судимый за лжетерроризм, снова совершил ложный звонок, а в суде озвучил причину этих поступков, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда региона 25 сентября рассказали, что в августе 2025 года подсудимый, работающий пастухом, дважды судимый в 2019 и 2023 годах за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, вновь совершил аналогичное правонарушение.

"М. позвонил на пульт 112 и сообщил, что в Астане на автовокзале заложено взрывное устройство. На место происшествия осуществлен выезд уполномоченных сотрудников, в ходе проверочных мероприятий информация о террористическом акте не подтвердилась. В суде М. вину признал и свои действия объяснил желанием оказаться в местах лишения свободы с бесплатным питанием и одеждой, отсутствием в настоящее время постоянного места жительства", – сообщили в суде.

Приговором суда ему назначено 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.

В начале сентября юный иностранец спровоцировал экстренную ситуацию в аэропорту Алматы шуткой о бомбе.