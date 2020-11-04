Ограничения для людей старше 65 лет ввели в Костанайской области

Введен еще ряд ограничений на деятельность некоторых объектов.

Главный санврач Костанайской области подписал новое постановление, вносящее изменения в постановление об усилении карантинных мер от 19 октября, передает zakon.kz.

Согласно изменениям, религиозные объекты могут продолжить работу, но при условии заполняемости не более 30% и не менее 5 кв.м. на одного посетителя.

Сохраняется разрешение деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев, галерей, выставок. Но с усиленными саннормами и ограничением на посещение людям, старше 65 лет. Театры также продолжают работать при заполняемости не более 50%, с ограничением на помещение зрителям старше 65 лет.

Можно работать баням и саунам, с бассейнами внутри. Но вводится ограничение на заполняемость - не более 30%, и время работы: в будни, с 8.00 до 21.00 часов.

Крытые спортивные объекты (тренажерные залы, спорткомплексы, фитнес-центры и т.д.) могут работать по проведению индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек, без зрителей. Время ограничивается: в будние дни с 7.00 до 22.00 часов.

Помимо этого, вводится ограничение на передвижение гражданам старше 65 лет без острой необходимости.

Продовольственные и непродовольственные рынки могут работать в будние и выходные дни с 10.00 до 17.00 часов. Крытые рынки не могут работать в выходные и праздники.

Постановление вступило в силу.

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