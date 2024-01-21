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На трассах четырех областей ввели ограничение движения

Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 10 участках автодорог республиканского значения в 4 областях, сообщает Zakon.kz.

Актюбинская область – 2 участка:

  • "Актобе-Атырау-Астрахань" км. 255-330, уч. с. Карауылкелды-гр.Атырауской обл. - 75 км.
  • "Актобе-Атырау-Астрахань"км. 185-255, уч. п.Шубаркудук-с. Карауылкелды. – 70 км.

Метель, ограничение видимости.

Жамбылская область – 1 участок:

  • "Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай) - 79 км.

Дождь со снегом, ветер, туман, ограничение видимости.

Жетысуская Область – 1 участок:

  • "Ушарал-Достык" км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.

Туман, ограничение видимости.

Западно-Казахстанская область – 6 участков:

  • "Уральск-Таскала-гр.РФ" км. 4-104, уч. г.Уральск-гр.РФ – 100 км.
  • "Атырау-Уральск" 375-492 км уч. п.Чапаево-г.Уральск. – 117км.
  • "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" км. 0-213 уч. п.Чапаево-п.Казталовка. – 213 км.
  • "Казталовка-Жанибек-гр.РФ" км. 0-158 уч. п.Казталовка-п.Жанибек. – 158км.
  • "Подстепное-Федоровка гр. РФ" км. 0-36 уч. п. Подстепное-п. Федоровка – 36 км.
  • (ветер, метель, ограничение видимости, дождь при минусовой температуре).
  • "Самара-Шымкент" км. 195-246, уч. гр.РФ-г.Уральск. – 51 км.

В связи с ухудшением погодных условий в Российской Федерации.

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 289 единиц техники и 460 человек.

В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер, туман и гололед по республике.

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Жетысуская область Казавтожол Актюбинская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область
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