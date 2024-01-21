На трассах четырех областей ввели ограничение движения
Введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на 10 участках автодорог республиканского значения в 4 областях, сообщает Zakon.kz.
Актюбинская область – 2 участка:
- "Актобе-Атырау-Астрахань" км. 255-330, уч. с. Карауылкелды-гр.Атырауской обл. - 75 км.
- "Актобе-Атырау-Астрахань"км. 185-255, уч. п.Шубаркудук-с. Карауылкелды. – 70 км.
Метель, ограничение видимости.
Жамбылская область – 1 участок:
- "Алматы-Ташкент-Термез" км. 159-238, уч. с.Кенен - с.Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай) - 79 км.
Дождь со снегом, ветер, туман, ограничение видимости.
Жетысуская Область – 1 участок:
- "Ушарал-Достык" км. 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км.
Туман, ограничение видимости.
Западно-Казахстанская область – 6 участков:
- "Уральск-Таскала-гр.РФ" км. 4-104, уч. г.Уральск-гр.РФ – 100 км.
- "Атырау-Уральск" 375-492 км уч. п.Чапаево-г.Уральск. – 117км.
- "Чапаево-Жалпактал-Казталовка" км. 0-213 уч. п.Чапаево-п.Казталовка. – 213 км.
- "Казталовка-Жанибек-гр.РФ" км. 0-158 уч. п.Казталовка-п.Жанибек. – 158км.
- "Подстепное-Федоровка гр. РФ" км. 0-36 уч. п. Подстепное-п. Федоровка – 36 км.
- (ветер, метель, ограничение видимости, дождь при минусовой температуре).
- "Самара-Шымкент" км. 195-246, уч. гр.РФ-г.Уральск. – 51 км.
В связи с ухудшением погодных условий в Российской Федерации.
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 289 единиц техники и 460 человек.
В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер, туман и гололед по республике.
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