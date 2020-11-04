Горячие новости
Читайте также

Токаев: Приоритетом системы правосудия должно стать повышение доверия людей

Президент акцентировал внимание на обеспечении реальной состязательности между стороной обвинения и защиты в уголовном процессе.

Фото : Акорда4 ноября 2020, 17:32

Глава государства принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Президент Казахстана был проинформирован о ходе подготовки судебной системы к введению административной юстиции. Касым-Жомарту Токаеву также были представлены предложения, направленные на улучшение системы отбора новых судей, обеспечение единообразия судебной практики и, в целом, повышение качества судопроизводства.

Жакип Асанов рассказал об итогах 15-го Совещания председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, прошедшего 30 октября текущего года в онлайн-формате.

Президент акцентировал внимание на обеспечении реальной состязательности между стороной обвинения и защиты в уголовном процессе.

Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что приоритетом системы правосудия должно стать повышение доверия людей, бизнеса и инвесторов к судам.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты