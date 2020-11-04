Токаев: Приоритетом системы правосудия должно стать повышение доверия людей
Президент акцентировал внимание на обеспечении реальной состязательности между стороной обвинения и защиты в уголовном процессе.
Фото : Акорда4 ноября 2020, 17:32
Глава государства принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Президент Казахстана был проинформирован о ходе подготовки судебной системы к введению административной юстиции. Касым-Жомарту Токаеву также были представлены предложения, направленные на улучшение системы отбора новых судей, обеспечение единообразия судебной практики и, в целом, повышение качества судопроизводства.
Жакип Асанов рассказал об итогах 15-го Совещания председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, прошедшего 30 октября текущего года в онлайн-формате.
Президент акцентировал внимание на обеспечении реальной состязательности между стороной обвинения и защиты в уголовном процессе.
Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что приоритетом системы правосудия должно стать повышение доверия людей, бизнеса и инвесторов к судам.
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