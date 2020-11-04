Повторный случай заражения коронавирусом есть, но не в ЗКО - Минздрав

Случай в ЗКО не рассматривается как повторный. Но есть подтвержденный в другом регионе.

Председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова заявила, что случай якобы повторного заболевания в ЗКО ими не рассматривается как факт. Но есть подтвержденный случай повторного заражения коронавирусом в Карагандинской области, передает zakon.kz.

Сегодня, 4 ноября, заместитель руководителя Упрздрава ЗКО Гульнар Абдрахманова сообщила, что в их регионе выявлен случай повторного заражения коронавирусом. Сообщалось, что в первый раз она заболела в апреле, во второй раз в августе. Однако Есмагамбетова уточнила, что женщина заболела в марте и в Минздраве он не рассматривается как заболевание коронавирусом, потому что на тот момент у них не было полной информации о клинике данной инфекции.

Нам этот случай в ЗКО известен. На сегодня мы его не рассматриваем как повторный случай. На тот период времени те знания, которые имелись, те возможности по ПЦР-тестированию - тогда этот случай в марте не вызывал сомнений. Это был первый случай в ЗКО, когда не было установлено никакой эпидемиологической связи. Если вы помните, на тот период в марте у нас регистрировались в основном только завозные случаи. Второй раз, когда заболела (прим.ред.: летом), там была полная клиника КВИ. Это уже на сегодня можем говорить. На тот период уже знания по клинике, по ее течению (при.: болезни) с учетом нашего и зарубежного опыта были расширены, поэтому данный случай в ЗКО мы не учитываем как повторный случай. Но в конце октября у нас случай повторный в Карагандиснкой области. Когда у заболевшей был зарегистрирован случай КВИ в июне и в конце октября. Заболевание сопровождалось соответствующей клиникой, - сказала Есмагамбетова.

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