Повторное заражение коронавирусом в ЗКО: стали известны подробности
Женщина уже вылечилась.
Фото : zakon.kz4 ноября 2020, 14:34
В Управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области рассказали, кто повторно заразился коронавирусом, передает zakon.kz.
Это была женщина, в первый раз она заболела в апреле, во второй раз в августе. Получила лечение в инфекционном стационаре, - сказали в Управздраве.
Женщину выписали в связи с тем, что она выздоровела.
Сегодня, 4 ноября, заместитель руководителя Управздрава ЗКО Гульнар Абдрахманова сообщила, что в регионе летом регистрировали повторный случай заражения коронавирусом.
Всего в Казахстане зарегистрировали 113 741 случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровели 106 893 человек, скончались 1857 человек.
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