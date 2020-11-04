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Повторное заражение коронавирусом в ЗКО: стали известны подробности

Женщина уже вылечилась.

Фото : zakon.kz4 ноября 2020, 14:34

В Управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области рассказали, кто повторно заразился коронавирусом, передает zakon.kz.

Это была женщина, в первый раз она заболела в апреле, во второй раз в августе. Получила лечение в инфекционном стационаре, - сказали в Управздраве.

Женщину выписали в связи с тем, что она выздоровела.

Сегодня, 4 ноября, заместитель руководителя Управздрава ЗКО Гульнар Абдрахманова сообщила, что в регионе летом регистрировали повторный случай заражения коронавирусом.

Всего в Казахстане зарегистрировали 113 741 случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровели 106 893 человек, скончались 1857 человек.


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