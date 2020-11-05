В США уменьшились запасы нефти
Цена на нефть марки Brent выросла на 2.44%.
Фото : Istock5 ноября 2020, 00:33
Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 8 млн баррелей, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Таким образом запасы нефти на 30 октября составили 484,4 млн баррелей.
К 00:30 по времени Нур-Султана стоимость нефти марки Brent выросла на 2.44% и составила $41,14, WTI находилась на отметке 38,98$ за баррель (+2,18%).
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