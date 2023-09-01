Цены на нефть выросли из-за резкого сокращения ее запасов в Штатах

На нынешней неделе стоимость барреля нефти марки Brent выросла с 83 до 87 долларов из-за сокращения американских запасов на целых 10,6 млн баррелей, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 28 августа, за баррель нефти марки Brent трейдеры просили 84,42 доллара. Во вторник ее цена выросла до 85,49 доллара за бочку, местами опускаясь до 83,80 доллара. В среду нефть торговалась по 85,86 доллара, а в четверг – 86,83. В пятницу цена барреля "черного золота" уже перевалила отметку в 87 долларов за баррель и составляла 87,06 доллара.

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Аналитики причиной роста нефтяных котировок считают несколько факторов.



Проедая запасы

По словам директора "DAMU Capital Management" Мурата Кастаева, на этой неделе цены на нефть выросли с 83 до 87 долларов на фоне резкого сокращения запасов нефти в США.

"Американское министерство энергетики сообщило о сокращении нефтяных запасов на 10,6 млн баррелей, что подстегнуло увеличение стоимости энергоносителей. Вообще же за последние пять недель нефтяные запасы в Штатах снизились почти на 34 миллиона баррелей. Если эта тенденция продолжится, то станет сигналом для дальнейшего роста цен", – сообщил корреспонденту Zakon.kz Мурат Кастаев.

Между тем уменьшение запасов энергоресурсов наблюдается на фоне высокой добычи "черного золота", составляющей 12,8 млн баррелей в сутки, что подтверждает тезис о том, что именно высокий спрос стал причиной сокращения запасов.

Следует отметить, что совокупные поставки нефтепродуктов, служащие косвенным индикатором того, какой сейчас спрос на топливо, выросли с 21,2 до 21,4 млн баррелей в стуки. Таким образом, средний показатель, зафиксированный за четыре недели, опять достиг максимума и стал 21,2 млн баррелей в сутки.

К слову, в ближайшие четыре недели ожидается снижение потребления топлива, связанное с завершением автомобильного сезона в Штатах, что должно повлиять на его нынешний дефицит и "охладить" цены на "черное золото".

Экономика скорее жива

В числе причин роста стоимости нефтяных котировок Мурат Кастаев назвал и оживление экономики Китая. Так, по данным Государственного управления статистики КНР, вышедшим в этот четверг, индекс деловой активности в промышленности Поднебесной вырос в августе до 49,7 пункта с июльских 49,3 пункта. А сегодня деловое издательство Caixin обнародовало свой индекс деловой активности в промышленности Китая, поднявшийся с 49,2 до 51 пункта.

"Вышли позитивные данные по индексу деловой активности в Китае, а с учетом недавних мер стимулирования экономики растет вероятность, что она не замедлится слишком сильно до конца года. Учитывая, что КНР стала сегодня самым крупным потребителем и импортером нефти, высокий индекс деловой активности напрямую надавит на нефтяные котировки и приведет к их росту", – считает Мурат Кастаев.

Говоря о влиянии темпов роста мировой экономики на стоимость "черного золота", эксперт отметил, что негативом для рынка нефти были данные по росту ВВП Штатов во втором квартале, который составил 2,1% при прогнозе 2,4%.

"Тем не менее, крупнейшая экономика мира растет, потребляет много топлива и пока не впадает в рецессию, несмотря на высокие ставки ФРС США. В общем, на нефтяном рынке сохраняется сдержанный оптимизм – не столько в смысле позитивных ожиданий, сколько в том, что негативные сценарии пока не реализуются", – резюмировал Мурат Кастаев.

Буйство стихии

Надавили на стоимость нефти и последствия урагана Идалия, остановившего нефтедобычу в Мексиканском заливе. Стихия обрушилась на северную часть американского штата Флорида. Скорость ветра была более 60 метров в секунду. В результате затоплены целые районы, а уровень воды поднялся на три метра. Кроме того, остались без света более 300 тысяч человек. В штате объявлено чрезвычайное положение, отменены сотни рейсов.

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев рассказал, что ураганы в Мексиканском заливе – не редкость, их можно регулярно наблюдать весной и осенью.

"В этот раз стихия повредила инфраструктуру топливных поставок и добывающие предприятия в Мексиканском заливе, в котором находится 15% всей американской добычи нефти и более 5% добычи природного газа. Это напрямую повлияло на рост нефтяных котировок на нынешней неделе", – констатировал аналитик.

Экспорта меньше, цены выше

По словам Армана Бейсембаева, давление на нефтяные цены оказывает сокращение нефтяного экспорта со стороны таких стран ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия. На днях вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия договорилась с партнерами по ОПЕК+ о дальнейшем сокращении. Так, в прошлом месяце страна уменьшила экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки, а в сентябре этот показатель будет снижен до 300 тыс. баррелей в сутки. При этом вице-премьер не исключает продления этого сокращения и в октябре.

Эксперт считает, что Саудовская Аравия тоже продолжит сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки в октябре, если не до конца года.

"Уменьшение объема добычи странами ОПЕК+ стало одной из основных причин роста цен на нефть, которые в последние два месяца увеличились более, чем на 16%. Участники рынка будут и дальше следить за действиями членов альянса и их заявлениями, влияющими на поведение нефтяных котировок", – подчеркнул эксперт.

В Казахстане все спокойно

Что касается влияния нынешней стоимости "черного золота", то, по мнению Мурата Кастаева, она пока благоприятна для Казахстана.

"Для нашей республики все пока хорошо, до конца года существенного снижения нефти, по всей видимости, не произойдет, поэтому текущий год государственные финансы страны проводят спокойно и хорошо. На следующий год ожидания пока также остаются позитивными", – рассказал аналитик.

Он отметил позитивную тенденцию последних лет для нашей страны. Так, после пандемии 2020 года 2021 год ознаменовался активным восстановлением экономики, в 2022 году экономика страны выиграла от санкций против России, а в этом году наблюдаются высокие цены на нефть – итого уже три хороших года для нефтяных доходов страны. Вопрос в том, как государство использует благоприятный период для подготовки к кризисным годам, а с этим у нас, к сожалению, серьезных перемен нет.



