Отец и сын четыре месяца живут в автомобиле в Кокшетау

Ранее им пришлось жить в лесу.

Отец и сын четыре месяца живут в машине. Они рассказывают, что их дом отобрали мошенники, передает zakon.kz.

15 лет судебных разбирательств не дали никаких результатов. В июле этого года мужчину и его сына, страдающего эпилепсией, выгнали на улицу, говорится в сюжете "Первого канала "Евразия".

Вот уже четвертый месяц Эсхажи Кадыров и его сын Юсуп живут в своем автомобиле. Вместо утреннего душа и сытного завтрака – бутылка воды и легкий перекус. И это, говорит мужчина, не худшие времена. В дни, когда было чуть теплее, приходилось жить в лесу. Спали на матрасах, жгли костры и даже молились под открытым небом.

Еще сын не родился, мы знали, что он будет болен, инвалидом. И поэтому переехали сюда, в Кокшетау, поближе к врачам, к "скорой помощи". После института я работал в Атбасарском районе, и там мы познакомились с одной семьей Байзаковы. И они приехали в 2004 году просить помощи у меня. Но, так как денег не было, я небогатый человек, она убедила меня заложить дом и ипотеку взять на супруга, - говорит Эсхажи Кадыров.

Мужчина не мог отказать оказавшемуся в сложной ситуации другу семьи. Обратился в банк с заявлением на ипотеку, но ему отказали. Тогда женщина просит оформить доверенность на ее имя. Мол, сама уладит все вопросы. И чуть позже Кадыров выяснил, что дом уже оформлен на других людей. Мошенница переписала его на имя родственника и взяла кредит под залог. Но мужчина утверждает, что его данные в доверенности были указаны неправильно, а значит, юридической силы она не имела.

Я доказал, что доверенность с ошибками. Когда я узнал, что она оформила на дочку, я доверенность аннулировал. Но, тем не менее, 13-го числа эту доверенность исправляют без моего ведома. Но на моих документах, которые я аннулировал, этих исправлений нет. Там зачеркнуто, и все!, - утверждает Кадыров.

Начались суды. И уже на 1-м из них запахло неладным. Выслушав историю Эсхажи Кадырова, адвокат ответчика встает с места и отказывается защищать его интересы.

Я не буду же говорить, комментировать, почему я отказался. Просто отказался, и все! Если клиент даже обратился и какие-то сведения стали известны, и я отказался, это не говорит о том, что я могу всем направо-налево говорить, - заявил адвокат Алибек Сабитов.

1 июля отца и сына выселяют. Дом отобрали вместе с вещами, перепродали. Его купил сосед, а позже разобрал. Сейчас и не скажешь, что здесь когда-то жили люди.

С этим я уже смирился. Мне важно добиться справедливости, - сказал Кадыров.

Вы не думайте, что мы такие бездушные и не входили в положение человека, гражданина Кадырова Эсхажи. Мы всячески содействовали в разрешении его вопроса. Но, к сожалению, есть закон, которым мы также руководствуемся. По поводу доверенности, когда оспаривалась. Сама доверенность гражданина Кадырова в судебном порядке, эти все моменты были учтены, все это исследовалось. Если бы изначально к этому делу были подключены грамотные юристы, они подсказали бы, как все сделать. Но просто здесь получилось так, что человек толком никуда не обращался и упустил важное время, - заявил старший помощник прокурора Акмолинской области Мурат Абишев.

Я хочу, чтобы все получилось у нас, и чтобы нарушение вот это закончилось. Чтобы все восстановилось, как было, - сообщил потерпевший.

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