Автомобиль сгорел в Кокшетау
Фото: пресс-служба Акмолинской области
Инцидент случился 7 июля в Кокшетау. Чтобы потушить горящий автомобиль, его хозяину пришлось вызывать спасателей, сообщает Zakon.kz.
"Площадь пожара составила три квадратных метра. Благодаря оперативным и слаженным действиям огонь был быстро ликвидирован". МЧС РК
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В очередной раз сотрудники ДЧС напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта.
Ранее спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, которая забралась в алюминиевую флягу, но не смогла самостоятельно выбраться наружу.
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