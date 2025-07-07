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Происшествия

Автомобиль сгорел в Кокшетау

в Кокшетау сгорел легковой автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 16:44 Фото: пресс-служба Акмолинской области
Инцидент случился 7 июля в Кокшетау. Чтобы потушить горящий автомобиль, его хозяину пришлось вызывать спасателей, сообщает Zakon.kz.
"Площадь пожара составила три квадратных метра. Благодаря оперативным и слаженным действиям огонь был быстро ликвидирован". МЧС РК

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В очередной раз сотрудники ДЧС напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта.

Ранее спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, которая забралась в алюминиевую флягу, но не смогла самостоятельно выбраться наружу.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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