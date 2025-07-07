Автомобиль сгорел в Кокшетау

Инцидент случился 7 июля в Кокшетау. Чтобы потушить горящий автомобиль, его хозяину пришлось вызывать спасателей, сообщает Zakon.kz.

"Площадь пожара составила три квадратных метра. Благодаря оперативным и слаженным действиям огонь был быстро ликвидирован". МЧС РК

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В очередной раз сотрудники ДЧС напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта.

Ранее спасатели пришли на помощь пятилетней девочке, которая забралась в алюминиевую флягу, но не смогла самостоятельно выбраться наружу.