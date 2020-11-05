Форум сельских женщин прошел в режиме онлайн в Алматинской области

Основная цель форума - продемонстрировать достижения сельских женщин, поделиться опытом, развивать женское предпринимательство, улучшать качество жизни в сельской местности и благосостояние сельского населения.

Форум объединил 180 творческих, профессиональных активных многодетных женщин предпринимателей. 20 из них обсудили важные вопросы с заместителем акима Алматинской области, Рустамом Али лично. Остальные же присутствовали на форуме в режиме онлайн, сообщает zakon.kz.

Организаторами форума сельских женщин Алматинской области "Вклад женщин в развитие села и сельского хозяйства" Акимат Алматинской области, Региональная палата предпринимателей Алматинской области, ОЮЛ "Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global", ОЮЛ "Аграрный союз женщин Казахстана". Форум проходит при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, Международного фонда "Coca-Cola".

По словам организаторов, основная цель форума - продемонстрировать достижения сельских женщин, поделиться опытом, развивать женское предпринимательство, улучшать качество жизни в сельской местности и благосостояние сельского населения.

У каждой казахстанки есть возможность иметь семью, детей, но при этом достигать высот в карьере. Представительницы прекрасного пола отлично справляются с любой возложенной на них миссией. Все духовные ценности, которые так необходимы в нынешнее время, развиты в сельских местностях. А данный форум еще раз напомнит людям о семейно- демографической политике, об институте семьи, который в первую очередь начинается с женщины.

Стоит отметить, что 51% региона женщины. Они работают в социальной сфере, сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, а также в правительстве и на руководящих должностях.

Если же взять государственную службу, то руководителями управлений и департаментов являются около 150 дам. А из 122 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в области 40 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса возглавляют представительницы прекрасной половины человечества, что составляет 32,5% от общего количества. Кроме того, в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" в 2020 году утверждено 94 проекта по субсидированию процентной ставки на общую сумму 10 миллиардов тенге, в том числе 22 проекта по инициативе женщин, - отметил заметитель акима Алматинской области, Рустам Али.

1,4 миллиардов тенге было выделено на развитие 64 проекта. Из них 11 проектов на сумму 286 миллиона тенге дали женщинам.

Примеров того, что женщины добиваются успехов, открывая свое дело множество. К примеру, Толыбаева Шолпан из Кербулакского района. Несколько лет назад она начала выращивать зерновые и кормовые культуры. Сегодня ее дело кормит всю ее большую семью и хватет средств заниматься благотворительностью. Или же основатель школы "Дана" в Талгарском районе, Батырбекова Кулянда. В образовательном учреждении, построенное в 2013 году по программе государственного партнерства, в настоящее время обучается 500 детей в смену. 450 детей обучаются в детском саду рядом со школой.

И таких историей еще очень много. Наши землячки стали олицетворением жизненного успеха не только у себя на родной земле, но и по всей стране. Своей деятельностью они вдохновляют других поверить в себя и заняться тем, чем им хочется, несмотря на предрассудки и трудности.

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