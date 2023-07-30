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Форум сельских женщин прошел в ВКО

люди Фото: акимат ВКО
"Бизнес для женщин – успех для страны" – эта фраза стала лейтмотивом Регионального форума сельских женщин.

На его площадке собрались активные представительницы прекрасного пола из Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской областей и области Абай, чтобы обсудить перспективы ведения бизнеса на селе и поделиться опытом.

История встреч в таком формате берет свое начало с первого Республиканского форума в Астане в 2018 году. Год спустя форум сельских женщин стал проводиться во всех областях Казахстана.

С 2020 года из-за пандемии он проходил в онлайн-режиме. В этом году вернулся в очный формат с возможностью подключения онлайн всех заинтересованных сторон. Итоговым событием станет прием делегаций всех областей в Астане, где состоится VІ Республиканский форум сельских женщин.

Как отметила модератор форума – депутат Мажилиса Парламента РК IV, V, VI созывов, председатель организационного комитета форума сельских женщин Казахстана Майра Айсина, за эти годы он стал эффективной площадкой для обмена опытом, вдохновившей многих на открытие и развитие собственного дела.

спикер

Фото: акимат ВКО

"Наша основная задача – быть мостом между властью и народом. В первую очередь мы поднимали вопрос о том, что не надо бояться давать сельским женщинам гранты. Нужно их информировать, обучать, помогать встать на ноги. В начале ставка была от шести и выше процентов. Мы уже тогда говорили, что для сельчан это очень высокая ставка, и если давать им кредиты, то не более трех процентов. Новая программа "Ауыл аманаты" предполагает выдачу средств под 2,5 процента. Считаю это хорошим достижением. Если женщина будет успешной, то и семья будет в достатке, а обеспеченная семья – это крепкое государство, стабильная экономика", – подчеркнула Майра Айсина.

В мероприятии в онлайн- и офлайн-режиме приняли участие около 500 бизнесвумен. На прямой связи с женской аудиторией работали представители Министерств сельского хозяйства РК, труда и социальной защиты населения, национальной экономики РК, общественных и международных организаций, а также заместители акимов областей.

Также в форуме приняла участие депутат Сената Парламента РК Ольга Булавкина, которая с рабочей поездкой приехала в ВКО.

спикер

Фото: акимат ВКО

"Не первый раз принимаю участие в таких форумах, отмечу их высокую результативность. Когда о проблемах на селе рассказывают люди, которые знают о них не понаслышке, когда женщины делятся своим опытом – это дорогого стоит. Я являюсь заместителем председателя Комитета по аграрным вопросам природопользования и развития сельских территорий, поэтому для меня символично находиться здесь", – сказала Ольга Булавкина.

Руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области Ербол Нургалиев рассказал, что в регионе начинающим предпринимателям, особенно на селе, оказывается всемерная поддержка, а также отметил тенденцию к росту числа женщин, желающих открыть свое дело.

"Женщины к каждому делу подходят с душой, их объединяет активность, жизнелюбие, умение достигать поставленных целей, несмотря на трудности. Мы всегда должны поддерживать их инициативы. Уверен, что форум пройдет в конструктивном ключе и принесет хорошие результаты", – отметил он.

Своими историями успеха поделились участницы из четырех областей. Они отметили, что во многом добиться результативности удалось благодаря поддержке единомышленников и вере в собственные силы.

Вместе с тем участницам форума выпала уникальная возможность принять участие в практических тренингах. Они изучили основы бизнеса, узнали о возможностях организации фермерского бизнеса с онлайн-школой "Личные подсобные хозяйства", а также почему выгодно создавать женские кооперативы. Но главное, по их словам, они услышали истории женщин, которые не испугались трудностей, открыли свое дело в сельской местности и успешно развиваются.

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