Требуется ли согласие супруга гаранта на предоставление гарантии?

Давайте разберемся, необходимо ли наличие такого согласия в силу закона и влечет ли его отсутствие недействительность гарантии.

Когда для обеспечения займа предоставляется гарантия физического лица, многие банки требуют письменное согласие (иногда – даже нотариально удостоверенное) от супруга (супруги) гаранта на выдачу гарантии. Это же относится и к поручительству физлиц. Давайте разберемся, необходимо ли наличие такого согласия в силу закона и влечет ли его отсутствие недействительность гарантии.

Согласие не требуется

Обратимся к норме п.1 ст. 44 Кодекса РК о браке (супружестве) и семье.

В соответствии с ней каждый из супругов самостоятельно отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом, а при недостаточности такого имущества – долей в общем имуществе супругов. Это означает, что для возникновения обязательства физического лица ему не требуется согласие супруга, а в случае нарушения такого обязательства обращение взыскания допустимо лишь на раздельное имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на ее взыскание.

На общее имущество супругов кредитор вправе претендовать лишь в случаях, когда взыскание обращается:

● по общим обязательствам супругов;

● по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи (п.2 ст.34 Кодекса О браке).

Таким образом, вступление одного из супругов в обязательства с третьими лицами, по общему правилу, не требует согласия второго супруга. Иначе говоря, предоставление гарантии не требует согласия супруга (супруги) гаранта. Это достаточно определенно следует из законодательства. Это же мнение было высказано в юридической литературе.

Следовательно, отсутствие согласия супруга не является основанием для признания гарантии недействительной. То обстоятельство, что кредитор знал или не знал о наличии брачных отношений у гаранта, никак не влияет на действительность гарантии.

Сказанное относится, кстати, в полной мере и к договорам займа: согласия супруга (супруги) заемщика на заключение договора займа не требуется.

Очевидное для многих не очевидно для всех

Однако в судебной практике встречались решения, которые выбивались из общего понимания правовых последствий отсутствия согласия супруги.

Вот фабула одного из них (дело № 5110-17-00-2/7626).

В обеспечение возврата банковского займа физическое лицо предоставило гарантию. Согласие супруги гаранта на предоставление гарантии не истребовалось, несмотря на то, что банк был осведомлен о наличии брачных отношений гаранта. Впоследствии супруга гаранта обратилась с иском о признании недействительным гарантии ввиду отсутствия ее согласия.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, признав гарантию недействительной. Суд сослался на норму ст.34 Кодекса О браке, согласно которой владение, пользование и распоряжение общим имуществом осуществляются по обоюдному согласию супругов. А раз нет согласия супруги, то, заключил суд, гарантия недействительна. Кстати, суд почему-то посчитал, что такое согласие должно оформляться именно в нотариальной форме.

Ошибочность данной позиции не вызывает сомнения.

Во-первых, договор гарантии не является сделкой по распоряжению общим имуществом супругов, в нем не содержится сведений об имуществе или основаниях, на которых оно отчуждается. Предметом же договора гарантии является обеспечение исполнения основного обязательства.

Во-вторых, отсутствие согласия супруги и невозможность обращения взыскания на совместное имущество вовсе не исключает обязанность гаранта отвечать имуществом, находящимся в его собственности.

В-третьих, закон не требует нотариальной формы такого согласия, поскольку: i) договор гарантии не относится к сделкам по распоряжению недвижимостью; ii) договор гарантии не требует нотариального удостоверения или регистрации.

Гарантия - это не распоряжение имуществом

Отрадно, что вышестоящей инстанцией этот судебный акт был отменен с принятием нового решения об отказе в иска. Апелляционная инстанция справедливо указала, что гарантия - это личное обязательство, и в случае наступления ответственности гарант отвечает только своим имуществом или своей долей в общей совместной собственности супругов (дело № 2а-546).

Ущербность выводов, изложенных в отмененном судебном решении, заключается еще вот в чем. Суд первой инстанции исходил из того, что договор гарантии - это сделка по распоряжению имуществом. Если следовать этой логике, то любые договоры гарантии и поручительства подлежат в таком случае регистрации в уполномоченном органе (взыскание ведь может быть обращено и на недвижимое имущество). Но ведь это абсурд! Излишне даже приводить аргументацию против такого нелепого тезиса.

Кстати, в Российской Федерации высшие судебные инстанции выработали четкий подход по такого рода делам: отсутствие согласия супруга на предоставление поручительства (казахстанский аналог гарантии) не влечет за собой признания поручительства недействительным .

К счастью, рассмотренное нами выше судебное решение - это, скорее всего, недоразумение, не отражающее общий подход в казахстанской судебной практике.

Тем не менее, наличие такого рода неожиданностей заставляет кредиторов ужесточать процедуры оформления гарантии, займов и требовать всякого рода согласия, разрешения, решения там, где они, в общем-то, и не требуются. Как говорится, от греха подальше.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!