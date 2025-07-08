Согласие супруга на выдачу кредита: разработан документ

АРРФР подготовило поправки в Правила получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, минимального размера банковского займа или микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги) на предоставление банковского займа.

Проект предусматривает получение банками и МФО согласия супруга (супруги) физического лица на выдачу беззалогового потребительского банковского займа (микрокредита) в сумме 1000 МРП (3 932 000 тенге в 2025 году) и выше, а также случаи, когда такое согласие не требуется (если супруг выступает в качестве созаемщика или кредит подлежит внутреннему рефинансированию).

Как поясняется, проект направлен на повышение финансовой ответственности заемщиков, защиту имущественных прав супругов и снижение объемов проблемной задолженности.

Документ разработан в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", который глава государства подписал 30 июня 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июля.

Также Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало единые правила предоставления микрокредитов, раскрытия информации и рассмотрения обращений клиентов.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане ужесточат требования к МФО при выдаче электронных кредитов.

Кроме того, сообщалось, что в Казахстане разработали правила работы Антифрод-центра.