Согласие супруга на выдачу кредита: разработан документ
Проект предусматривает получение банками и МФО согласия супруга (супруги) физического лица на выдачу беззалогового потребительского банковского займа (микрокредита) в сумме 1000 МРП (3 932 000 тенге в 2025 году) и выше, а также случаи, когда такое согласие не требуется (если супруг выступает в качестве созаемщика или кредит подлежит внутреннему рефинансированию).
Как поясняется, проект направлен на повышение финансовой ответственности заемщиков, защиту имущественных прав супругов и снижение объемов проблемной задолженности.
Документ разработан в рамках закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", который глава государства подписал 30 июня 2025 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июля.
Также Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало единые правила предоставления микрокредитов, раскрытия информации и рассмотрения обращений клиентов.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане ужесточат требования к МФО при выдаче электронных кредитов.
Кроме того, сообщалось, что в Казахстане разработали правила работы Антифрод-центра.