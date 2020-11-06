Масляков начинал в Казахстане, или как наши в Высшую лигу КВН попали

Рассказ о закулисье казахстанского КВН.

8 ноября отмечается международный день КВН. Это неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу Веселых и Находчивых (КВН). Сегодня эта игра стала настоящим движением, особенно популярным у людей из стран бывшего СССР. В Казахстане КВН существует давно, в него играют школьники, студенты, сотрудники разных компаний, для многих КВН стал путевкой в жизнь, открыв дорогу на телевидение и в кино. Корреспондент zakon.kz откровенно поговорил с человеком, стоявшим у истоков казахстанского КВН - Советом Сеитовым, о звонках сверху после игр, первом опыте Маслякова-младшего в качестве ведущего, характере самого президента Международного союза КВН Александра Маслякова и многих других деталях, долгое время остававшихся за кулисами.

Еще в советское время в Казахстане были сильные лиги, в Караганде (А. Хорошаш, В. Шкарупин), в Павлодаре (А. Сорока)и других городах. Говоря о периоде Независимости нашей страны, 1 апреля 1993 года нами была организована и проведена первая официальная игра Алматинской Лиги КВН с участием ВУЗов, расположенных на территории Ауэзовского района Алматы (в то время он назывался Алатауским). Во дворце АХБК (ныне – здание театра для детей и юношества имени Сац) сыграли в КВН команды ААСИ (ныне – КазГАСА) и КазЭУ (ныне Университет Нархоз). Ведущим игры был Сергей Погосян (на тот момент он был студентом, ныне – известный актер). В тот период и родилась и дея создания республиканской лиги КВН. Совет Сеитов пригласил капитанов команд, им идея понравилась и нужно было подумать о человеке, который станет исполнительным директором лиги. Альбек Тастайбеков предложил себя, он знал, что от него требуется.

В том же 1993 году, по инициативе организаторов, Болат Сауранбаев, аким района, своим распоряжением зарегистрировал Ассоциацию КВН АТИКС. Первый официальный чемпионат КВН Казахстана прошел в 1994 году. В финале играли команды АЛИИТ и Сборная Уральска, чемпионом стал АЛИИТ. В 1995 году чемпионом стала команда из Актау, которая в финале победила команду "Гип-гип ура" АГМИ.

В 1996 году вновь победил АЛИИТ, выиграв у "Гип-гип ура" АГМИ. В составе АлИИТа играли Роман Альманский, Вячеслав Грачев, Александр Кузьменко, Вячеслав Баранов, Леонид Петков, Кайрат Есенгельдинов, Василий Земзюлин, Михаил Уланов, Тимур Ерджанов и другие. В 1997 году в финале сошлись три команды КазГЮА, "Ин.яз" КазГУМОиМЯ и "Дипкорпус" КазГУ. А в 1998 году Совет Сеитов основал Суперлигу КВН. Постепенно туда перешли команды из всех регионов страны. Два года подряд чемпионом Суперлиги становился АЛИИТ.

В 1999 году команда КазГЮА приняла участие в играх Первой лиги Международного Союза КВН в г. Казань. А уже в 2000 году сборная команда из Казахстана впервые стала участницей Высшей лиги КВН в Москве. Это была команда "Казахстанский проект", созданная на базе алматинского университета КазГЮА. Ректор университета Нагашбай Шайкенов, капитан Нурлан Утешев.

После этих достижений казахстанского КВНа, в 2000 в Алматы была открыта Центрально-Азиатская (ЦА) Лига под эгидой Международного союза КВН. Ведущим игр ЦА Лиги был Александр Масляков-младший.

Позже на смену команде КазГЮА на международную арену КВН, пришли команды "Легион.KZ" Казахского национального аграрного университета (ректор Тлектес Есполов), "Астана.KZ", "Альянс-КОУ", "КБТУ" и "Казахи". В 2017 году Казахстанская команда "Спарта" стала чемпионом Высшей лиги КВН.

Совет Сеитов рассказал немало интересных подробностей об этом и не только. Приятного прочтения.

Как вызывали в прокуратуру

Александр Васильевич и Сан Саныч Масляковы не вмешивались в редактуру Центрально-Азиатской Лиги. За редактуру отвечал чемпион Высшей лиги КВН Шабан Муслимов (Капитан команды "Махачкалинские бродяги"), которого Сан Саныч в детстве обожал, а также Андрей Галанов, директор "Махачкалинских бродяг". К Шабану доверие было полным, всю редактуру в целом он делал, но тон задавали мы, потому что понимание шуток в Казахстане отличается от того, какое оно в России. В положении чемпионата КВН, например, прописано, что никто не имеет права задевать честь и достоинство Президента Казахстана. Я следил за тем, чтобы КВН-щики не переходили границы. Главное правило – можно шутить, но не оскорблять. Естественно, КВНщики шутили над ситуацией, которая имела место быть – бюрократизм, борьба с коррупцией, но все это в рамках дозволенного. Любой факт, над которым они шутили, должен был быть подтвержден, нельзя было клеветать. Политику определял я, редактура прослеживала, согласно заданной линии.

Но не все понимали, почему мы запрещали те или иные шутки. Они молодые, многие вещи не воспринимали, но мы вели этот корабль.

У нас была хорошая команда "Дипкорпус" из КазГУ, это были дерзкие ребята, многие из них сейчас на госслужбе. Они однажды на сцене так пошутили, что после игры их вызывали в районную прокуратуру. Редактура им запретила ту шутку. В эфир она не вышла, но на сцене прозвучала. Я думаю, что определенные органы всегда проявляли интерес к КВН, не исключаю, что они и в командах присутствовали, и в зале. Но других серьезных проблем у нас не было, а значит, мы все делали правильно, и всем было ясно, что организаторы – профессионалы в своем деле, и больше претензий и звонков к нам не было.

О соперниках в Первой лиге КВН

Команда КВН КазГЮА получила путевку в Первую лигу после успеха на зимнем фестивале в Сочи, где нас признали "Командой-открытием". Нашими редакторами были Шабан Муслимов и Андрей Галанов. В Первой лиге с нами играли такие команды, как Сборная города Казань (в составе которой играли КВНщики команды Высшей Лиги "Четыре татарина") и "Уездный город" из Челябинска (в то время она называлась Сборная "Челябинск-Магнитогорск"). Вот, эти три команды и вышли в финал того Сезона. Во всех турах мы шли впереди, но в финале так получилось, что мы заняли 3 место, а победил Челябинск-Магнитогорск, который и попал в Высшую лигу. Но мы тоже попали туда, по приглашению президента ТТО АМИК Александра Васильевича Маслякова, присутствовавшего на том финале.

О дебюте команды из Казахстана в Высшей лиге КВН

КВН- телевизионный проект и нужно было серьезно работать над составом команды, программой выступления, а так же над образом и сценическими костюмами. Поэтому в качестве главных консультантов, мы пригласил одних из лидеров международного КВНа Шабана Муслимова и Андрея Галанова, а для создания сценического образа главного художника телеканала "Казахстан". Пиджаки у команды были длинные синего цвета, брюки серые, надписи желтого цвета. Костюмы получились яркие. Маслякову очень понравились наши шутки, на первых прогонах, многие из них просто "разорвали", все смеялись. Например: "Расшифровка КВН – Казахи Великий Народ", Масляков оценил нашу дерзость. На самом деле, когда он видит талантливых ребят, всегда поддерживает.

Нашими соперниками были такие сильные команды, как "Уральские пельмени", "Квартал 95", "Харьковские милиционеры". Выступавшие за эти команды сейчас популярные во всем СНГ актеры, юмористы, а Владимир Зеленский из "Квартала" – вообще президент Украины. В том Сезоне мы проиграли в первом же туре, но не расстроились, готовились и снова участвовали в последующие годы.

Уникальным проектом нашей Лиги была сборная команда из числа работников банка и наших КВНщиков и называлась команда "Альянс КОУ". Это был очень интересный проект, настоящая "команда банкиров"! А. В. Масляков очень высоко оценил их выступления. Для работы с этой командой дополнительно была приглашена мощнейшая редакторская группа, состоящая из лучших игроков и редакторов высшей лиги КВН. Это Гарик Мартиросян, Михаил Гуликов, Виталий Шляппо, Вячеслав Дусмухаметов и другие именитые КВНщики.

О первом опыте Маслякова как ведущего

Мы объединили Центральную Азию, КВН стал развиваться в странах региона. Я предложил Александру Маслякову сделать в Алматы официальную Центрально-Азиатскую лигу под эгидой Международного союза КВН. Ранее, Игры Суперлиги КВН, мы организовывали и проводили сами, без участия Маслякова. Редакторами в новой Лиге также остались Андрей Галанов и Шабан Муслимов. Чтобы хорошо играть и достойно выглядеть на международном уровне, нужен был опыт и стабильное финансирование.

Знаете, Аскар Батталов (председатель Совета попечителей ЦА) серьезно поддерживал КВН, находил финансы, приглашал в жюри таких людей, как председатель Нацбанка Григорий Марченко, Посол Испании в Казахстане, вице-министр иностранных дел и других именитых людей. Я пришел к нему (А.Б.) с идеей о том, чтобы пригласить ведущим Центрально-Азиатской лиги Сан Саныча (так по-доброму зовут КВНщики сына президента Международного союза КВН Александра Маслякова). Аскар Батталов поддержал эту идею и во время Сочинского фестиваля я переговорил с Александром Васильевичем и Светланой Анатольевной Масляковыми, предложив им сделать ведущим КВН Александра Александровича. Масляковым идея понравилась, они меня пригласили к себе. Я рассказал, что у нас в Казахстане тихо, спокойно. Поддержка КВН серьезная, и Александр Васильевич может доверить своего сына. Он дал согласие. В марте Масляковы приехали на первую игру, мы показали уровень нашей организации и потенциал команд Лиги. Таким образом, Александр Васильевич дал старт Центрально-Азиатской лиге с ведущим Александром Масляковым-младшим. Ранее Сан Саныч нигде никогда не вел игры КВН, первый опыт ведущего он получил у нас, в Алматы. Спустя 2 года работы у нас он стал вести Первую лигу в Казани, которая позже стала Открытой Московской Лигой и нынче называется Премьер-лигой.

Масляков - капризный человек

Я- один из немногих, кто был на квартире у Александра Васильевича, приезжал к нему в гости, общался с ним. Мало кого они допускают, очень закрытые. Но, тем не менее, своего единственного сына доверили нам, нашей команде, мне лично, это, думаю, важный фактор, и то, что Сан Саныч был ведущим у нас, сыграло важную роль в развитии КВНа в регионе. Александр Васильевич – не простой. Он – оригинальный, сложный, капризный. В тусовке КВН его прозвище – "Барин. Он очень своеобразный, в меру жесткий, но всегда справедливый.

Сан Саныч – очень воспитанный, образованный человек, учился в МГИМО. Тем более, он сам из творческой, талантливой интеллигентной семьи. При этом он не был избалованным. Он очень серьезно относился к дебюту в роли ведущего, понимал, что его все равно будут сравнивать с отцом. Но его статус все равно помогал – когда он вел, в зале была мертвая тишина. Он готовился очень серьезно, изучал сценарии, добавлял свои предложения.

В этом его консультантом с нашей стороны был Василий Земзюлин – главный редактор Суперлиги КВН. Когда мы его узнали получше, стали писать сценарии под его стиль, манеру ведения. Масляков-младший очень большую роль сыграл в дальнейшем развитии Лиги и в том что Алматы стал центром КВН Центральной Азии. Скорее всего, в семье все обсуждалось, ему подсказывали, как лучше. Сейчас он известный и опытный телеведущий.

Что было дальше

У нас подход к работе всегда был демократическим, основная цель – развитие КВН. Мы протоптали путь в Высшую лигу, но потом, когда Алматы уже не был столицей, Бахыт Сыздыкова со своей командой основала столичную Лигу КВН.

Мне приятен тот факт, что Бахыт Сыздыкова, Нуржан Бейсенов, и Турсунбек Кабатов тоже выходцы из нашей лиги.

Всегда в КВН играли самые активные и прогрессивные студенты, поэтому к КВН стали проявлять интерес общественные организации.

В 2005 году нас пригласили поучаствовать в создании новой партии и мы всей командой ушли туда, мне самому было интересно. Я большую часть времени стал уделять время партии. Бахыт пригласила наших ребят поиграть в составе новой сборной Казахстана, на которую тогда выделялись большие ресурсы и средства, в свою очередь, лига в новой столице закрепилась.

О поддержке

За все время становления и развития КВН мы старались обходиться без бюджетных денег. КазГЮА и КазНАУ выделяли средства на поддержку КВН, полученные от обучения "платников", государственных денег не использовали. Мы также занимались школьной лигой КВН, ребята готовились, учась в школах, были готовы к созданию университетских команд.

Когда мы вышли в Высшую лигу, я набрался смелости и написал письмо тогда еще Премьер-министру Касым-Жомарту Токаеву с просьбой поддержать нас. Помню, после отправки письма спустя некоторое время сижу у себя в офисе, заходит военный человек с портыфелем, я даже испугался. А он передал мне письмо – ответ из канцелярии Премьер-министра. По его поручению нам предоставили бесплатные авиабилеты, бесплатное проживание и питание в гостинице посольства Казахстана в России на Чистых прудах, выделили средства на командировочные расходы, т.е. наш нынешний президент сыграл большую роль в нашем участии на международной арене КВН.

Я очень благодарен Нагашбаю Шайкенову (ныне покойному), основателю и ректору КазГЮА, за его неоценимый вклад в развитие КВН.

В первые годы расцвета КВН Центрально-Азиатской лиги, нас поддержали лидеры отечественного телевидения Айдар Жумабаев и Арманжан Байтасов – в то время руководившие НТК и 31 каналом соответственно. Они, как творческие, креативные люди, с отличным чувством юмора неоднократно инициировали грандиозные КВН- проекты.

Насколько хорош казахстанский КВН

Цель, которую мы поставили, нами достигнута.

Чемпионы Высшей лиги КВН 2016 года "Азия Микс" из Кыргызстана играла у нас, была двукратным чемпионом Центрально-Азиатской лиги КВН. У команды не сложились отношения с лигой КВН в Кыргызстане, и мы им создали условия, освободили от вступительного взноса, помогали финансово во время пребывания их в Алматы. Мы видели желание, талант и потенциал этой команды. Ринат Сафаргулов ранее играл в этой команде, и я его пригласил один сезон быть ведущим КВН, он прекрасно справился с этой ролью, и по праву стал одним из лучших ведущих за всю историю нашей лиги, а сейчас он – один из самых высокооплачиваемых ведущих в нашей стране.

Многие наши знаменитости выступали в КВН. Это такой социальный лифт. Кто-то стал бы врачом, судьей, архитектором, но, из-за КВН или благодаря КВН, они не пошли работать по основным специальностям, а выбрали творческие направления и сейчас успешно трудятся в кино и на телевидении.

Я сейчас не занимаюсь КВН, делаю другие проекты, но очень люблю КВН. Тогда мы не ставили цель заработать, хотели развить наш КВН, вывести его в Высшую лигу. Я уже упоминал выше, ребята из Азия Микс, выступавшие в нашей лиге, 2016 году стали чемпионами Высшей лиги КВН. В составе команды 1 казахстанец, 1 узбечка и остальные ребята из Кыргызстана. Помню, была в 2000-е команда "Шокирующая Азия". Так вот, ребята из Кыргызстана взяли за основу эту идею и ее продолжили, развили и привели ее к победе. Это очень круто. Затем казахстанская "Спарта" выиграла Высшую лигу, где были выходцы с нашей лиги и из лиги Бахыт Сыздыковой. "Астана.KZ" близка была к победе, но они этого не достигли. Несмотря на то, что команда не стала чемпионом, это была шикарная команда, любимица зрителей, визитная карточка нашей страны, все ее участники сегодня известны и успешны.

Оглядываясь назад, мне приятно видеть, какой вклад мы сделали в развитие творческих проектов в Казахстане и Центральной Азии. Наши ребята по настоящему раскрылись, стали звездами, когда поиграли в Высшей лиге у Александра Маслякова

Что дальше

Сейчас идет развитие КВН на государственном языке. Наша команда стояла у истоков этого направления. Алматай-апай (А.Б. Куздебаева), ныне покойная, была инициатором запуска лиги КВН на государственном языке при участии и поддержке Суперлиги КВН. В настоящее время лигой руководит Есен Елеукен. Проводится регулярный чемпионат, продолжается развитие, появляются новые имена, многие становятся общественными деятелями, актерами.

Эпилог от автора

Сегодня КВН в Казахстане популярен и хорошо развит. Я думаю, нас ждет большое будущее. Хотелось бы рассказать обо всех и каждом персонально, кто принимал участие в "Том самом КВН". Это огромное количество талантливых, ярких, эмоциональных людей, кому небезразлична наша культура. И постепенно обо всех мы обязательно расскажем, но это будет уже другая история!

Альберт Ахметов

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