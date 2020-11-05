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Назначен главнокомандующий Сухопутными войсками

Им стал Койбаков Талгат.

Фото : inform.kz5 ноября 2020, 17:43

Распоряжением главы государства Койбаков Талгат Мамыртаевич назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Койбаков Талгат родился 2 октября 1963 года в Жамбылской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1985);

· Военная академия Вооруженных сил Республики Казахстан (2002, заочно);

· Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2011)

Трудовой стаж:

· Командир взвода Южной группы войск (1985-1989);

· Командир взвода, роты Гв. гарнизона Туркестанского военного округа (1989-1992);

· Командир роты, командир полка Республиканской гвардии (1992-2000);

· Заместитель командира мотострелковой дивизии (2000-2001);

· Командир отдельной гвардии десантно-штурмовой бригады (2001-2002);

· Командир мотострелковой дивизии (2002-2005);

· Заместитель начальника управления Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2005-2006);

· Первый заместитель командующего войсками - начальник штаба регионального "Астана" Вооруженных сил Республики Казахстан (09.2007-07.2009);

· Слушатель Военной Академии Генерального штаба (07.2009-07.2011);

· Начальник департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штаба Министерства обороны Республики Казахстан (07.2011-02.2012);

· Командующий войсками регионального командования "Юг" Вооруженных сил Республики Казахстан (02.2012-06.2016);

· Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки Управления главнокомандующего СВ ВС РК (2016 - 2017);

· Первый заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил РК - начальник главного штаба (с 2017)

Хусаинов Марат Рахимович освобожден от должности Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Хусаинов Марат родился 20 мая 1967 года в Карагандинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Челябинское высшее танковое командное училище (1988);

· Военная академия бронетанковых войск (1997);

· Военная академия Генерального Штаба Вооружённых сил Российской Федерации, с золотой медалью (2010)

Трудовой стаж:

· Командир танковой роты танкового полка танковой дивизии (01.1993-06.1993);

·Командир учебного танкового батальона танкового полка танковой дивизии (06.1993-07.1994);

·Начальник штаба - заместитель командира мотострелковой бригады (07.1997-12.2000);

·Начальник управления военно-специальных исследований Военно-научного центра МО РК (12.2000-07.2002);

·Командир мотострелковой бригады (07.2002-12.2003);

·Начальник штаба - заместитель командира мотострелковой бригады (12.2003-11.2004);

·Командир бригады береговой обороны (11.2004-02.2005);

·Начальник отдела хранения техники и вооружения механизированной бригады (02.2005-03.2006);

·Заместитель начальника штаба по оперативной работе - начальник оперативного управления штаба Управления командующего войсками регионального командования "Восток" (03.2006-08.2008);

·Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Запад" (07.2010-07.2013);

·Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Восток" (07.2013-01.2014);

· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Юг" (01.2014-06.2016);

·Командующий войсками Регионального командования "Юг" (06.2016-05.2019);

· Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан (с 05.2019)


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