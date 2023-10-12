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Главнокомандующий Сухопутными войсками ознакомился с повседневной деятельностью войск

Главнокомандующий Сухопутными войсками ознакомился с повседневной деятельностью войск Фото: пресс-служба управления Сухопутных войск ВС РК
Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Асан Жусупов совершил рабочую поездку в воинские части и подразделения Карагандинского и Приозерского гарнизонов.

Целью рабочей поездки стала проверка повседневной жизнедеятельности войск, состояние службы войск и противодиверсионной безопасности, а также условия хранения и эксплуатации военной техники и вооружения воинских частей гарнизона, готовность войск к отопительному сезону.

Кроме того, особое внимание было уделено морально-психологическому состоянию военнослужащих всех категорий.

В ходе поездки главнокомандующему Сухопутными войсками продемонстрировали полигонное оборудование и учебно-материальную базу, используемую в ходе занятий по боевой подготовке личным составом войск регионального командования "Астана".

Главнокомандующий Сухопутными войсками ознакомился с повседневной деятельностью войск

Фото: пресс-служба управления Сухопутных войск ВС РК

На встрече с военнослужащими управления командующего войсками регионального командования "Астана" генерал-майор Асан Жусупов разъяснил основные положения ежегодного Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева "Экономический курс справедливого Казахстана".

Находясь в Карагандинском гарнизоне, главнокомандующий Сухопутными войсками провел встречу с акимом области, в ходе которой были обсуждены вопросы по дальнейшему развитию и оснащению бригады территориальной обороны.

В рамках поездки генерал-майор Асан Жусупов посетил республиканскую школу "Жас улан" имени дважды Героя Советского Союза Т.Я. Бегельдинова. На встрече с воспитанниками рассказал о пути своего становления, поделился планами на будущее и пожелал успешной учебы всем воспитанникам.

Главнокомандующий Сухопутными войсками ознакомился с повседневной деятельностью войск

Фото: пресс-служба управления Сухопутных войск ВС РК

Главнокомандующий Сухопутными войсками также отметил, что сегодняшние воспитанники республиканских школ "Жас улан" в будущем должны стать достойными офицерами и генералами казахстанской армии, каждый из которых по окончании школы обязан поступить и окончить военное учебное заведение, чтобы продолжить службу в рядах Вооруженных силах РК.

По итогам рабочей поездки генерал-майор Асан Жусупов поставил ряд задач по совершенствованию организации боевой подготовки и общеслужебной деятельности, повышению боеспособности подразделений и обеспечению безопасного хранения боеприпасов.

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