На границе Алматинской области с ВКО появится санитарный пост

Его установят на 601 км.

Главный государственный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов распорядился установить санитарный пост на границе с ВКО, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в новом постановлении.

На территории области, граничащей с ВКО, установить санитарный пост (на 601 км) из числа полицейских и медицинских работников. С проведением бесконтактной термометрии и анкетированием въезжающих и выезжающих, - говорится в документе.

Все службы, задействованные на постах необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты, пунктом обогрева и питания.

Ранее стало известно, что в ВКО отмечен рост смертности от COVID-19. Также главный санитарный врач страны Ерлан Киясов отметил, что при всех введенных ограничениях в ВКО, регион по-прежнему находится в так называемой "желтой зоне".

Также согласно постановлению, акимам районов и городов области было поручено приостановить деятельность:

- объектов общественного питания (кафе, ресторанов, столовых, кофеен, донерных, баров) при заполняемости более 50 посадочных мест в зале;

- дошкольных организаций, за исключением дежурных классов не более 15 человек;

- развлекательных объектов (ночные клубы, букмекерские конторы, детские игровые площадки в ТРЦ), бассейнов (за исключением учебно-тренировочных занятий), кинотеатров (за исключением кинотеатром на открытом воздухе).

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