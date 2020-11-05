На въезде в Уральск предложили установить блокпосты

А на территории области ввести карантин на 14 дней.

Блокпосты на въезде в Уральск предложил установить главный санврач ЗКО, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Мой город", такое предложение прозвучало на заседании оперштаба при акимате области.

На заседании оперштаба при акимате ЗКО, главный санврач Мухамгали Арыспаев предложил с 9 ноября на территории области ввести карантин на 14 дней с усилением ограничительных карантинных мер.

Он предложил:

1. Установить на въезде в Уральск по периметру блокпосты.

2. Установить санитарные посты в населенных пунктах ЗКО, где ежедневный прирост заболевания составит более 10 случаев.

3. Запретить допуск в аэропорт и железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц, пропускать на территорию только тех, у кого есть билеты.

5. Лицам старше 65 лет рекомендовать не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев для приобретения продуктов и лекарств.

6. При проведении похорон не допускать скопления людей более 20 человек, должны быть только близкие родственники с сохранением социальной дистанции не менее 2 метров.

7. Объектам общественного питания разрешить работать в будние дни в прежнем режиме, в выходные дни осуществлять только доставку без приема посетителей.

8. Приостановить работу общественного транспорта в выходные дни.

Также он предложил ограничить время работы фитнес центров, оздоровительных объектов, спортивно-тренажерных залов, бассейнов, салонов красоты, парикмахерских.

Аким ЗКО Гали Искалиев отметил, как можно запретить людям провожать уезжающих, ведь они не просто туда приходят, а с тем, чтобы помочь. На что, Мухамгали Арыспаев ответил, можно ограничить провожающих до одного человека.

По мнению начальника местной полицейской службы ДП ЗКО Жанболта Жаншина, если установить блокпосты на въезде в Уральск, тем самым можно резко увеличить поток приезжающих. Все приедут разом закупать продукты на рынок.

На заседании оперштаба ЗКО решили рассмотреть предложения главного санитарного врача ЗКО и позже сообщить о принятом решении.

4 ноября вышло новое постановление санврача Уральска Мадениета Танауова, согласно которому, с 7 ноября на территории города будет ограничено движение автотранспорта с 23.00 до 6.00.

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