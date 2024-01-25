Заезжает кто попало: депутат предложил установить блокпосты на въезде в Астану
Фото: Zakon.kz
Депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин 25 января предложил установить блокпосты на въезде в Астану. По его словам, такая мера позволить снизить преступность и контролировать миграционные потоки, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Азамат Айтхожин очень эмоционально выступил на заседании маслихата, рассуждая о проблемах неконтролируемой миграции.
"Мы неоднократно это говорим. И в докладе звучало, что согласно данным за прошлый год, 200-250 тысяч ежедневно идет миграция в Астану. Мы неоднократно поднимали вопрос, что зараженное мясо завозят в город – это раз. Сегодня в столицу привозят наркотики – два. Также с южных регионов заезжают лица, мы не знаем их прошлое и так далее. Сегодня никто не поднял вопрос о том, что нам уже пора ставить блокпосты на заезд и выезд в наш город. Сегодня в четырех-пяти направлениях у нас есть блокпосты. Почему мы этот вопрос не поднимаем?", – спросил депутат.
Он заявил, что въезжающих в Казахстан граждан Узбекистана и Кыргызстана, которые пересекают границу, нужно тщательнее проверять.
"Если вы их уже встретите на блокпосту, почему вы жестко не подходите к оценке документации? Неправильно – развернули целый автобус и, пожалуйста, уезжайте. Все стремятся сюда, в столицу. Ставьте блокпосты. Нужно скорее ставить вопрос блокпостов. Театр начинается с вешалки, правильно? В столицу кто попало заезжает", – считает Азамат Айтхожин.
В ответ заместитель начальника Департамента полиции Астаны Даурен Казбеков сообщил, что этот вопрос находится на рассмотрении.
"Начальник департамента полиции этот вопрос поднял перед министром внутренних дел. Министр, думаю, одобрит", – добавил он.
25 января секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов высказался о проблеме так называемых "резиновых" квартир. По его словам, многие на этом зарабатывают, а полиция не спешит наводить порядок.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript