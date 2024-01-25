Заезжает кто попало: депутат предложил установить блокпосты на въезде в Астану

Депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин 25 января предложил установить блокпосты на въезде в Астану. По его словам, такая мера позволить снизить преступность и контролировать миграционные потоки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Айтхожин очень эмоционально выступил на заседании маслихата, рассуждая о проблемах неконтролируемой миграции.

"Мы неоднократно это говорим. И в докладе звучало, что согласно данным за прошлый год, 200-250 тысяч ежедневно идет миграция в Астану. Мы неоднократно поднимали вопрос, что зараженное мясо завозят в город – это раз. Сегодня в столицу привозят наркотики – два. Также с южных регионов заезжают лица, мы не знаем их прошлое и так далее. Сегодня никто не поднял вопрос о том, что нам уже пора ставить блокпосты на заезд и выезд в наш город. Сегодня в четырех-пяти направлениях у нас есть блокпосты. Почему мы этот вопрос не поднимаем?", – спросил депутат.

Он заявил, что въезжающих в Казахстан граждан Узбекистана и Кыргызстана, которые пересекают границу, нужно тщательнее проверять.

"Если вы их уже встретите на блокпосту, почему вы жестко не подходите к оценке документации? Неправильно – развернули целый автобус и, пожалуйста, уезжайте. Все стремятся сюда, в столицу. Ставьте блокпосты. Нужно скорее ставить вопрос блокпостов. Театр начинается с вешалки, правильно? В столицу кто попало заезжает", – считает Азамат Айтхожин.

В ответ заместитель начальника Департамента полиции Астаны Даурен Казбеков сообщил, что этот вопрос находится на рассмотрении.



"Начальник департамента полиции этот вопрос поднял перед министром внутренних дел. Министр, думаю, одобрит", – добавил он.