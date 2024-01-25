Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Заезжает кто попало: депутат предложил установить блокпосты на въезде в Астану

Установить блокпосты на въезде в Астану предложил депутат Фото: Zakon.kz
Депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин 25 января предложил установить блокпосты на въезде в Астану. По его словам, такая мера позволить снизить преступность и контролировать миграционные потоки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Айтхожин очень эмоционально выступил на заседании маслихата, рассуждая о проблемах неконтролируемой миграции.
"Мы неоднократно это говорим. И в докладе звучало, что согласно данным за прошлый год, 200-250 тысяч ежедневно идет миграция в Астану. Мы неоднократно поднимали вопрос, что зараженное мясо завозят в город – это раз. Сегодня в столицу привозят наркотики – два. Также с южных регионов заезжают лица, мы не знаем их прошлое и так далее. Сегодня никто не поднял вопрос о том, что нам уже пора ставить блокпосты на заезд и выезд в наш город. Сегодня в четырех-пяти направлениях у нас есть блокпосты. Почему мы этот вопрос не поднимаем?", – спросил депутат.
Он заявил, что въезжающих в Казахстан граждан Узбекистана и Кыргызстана, которые пересекают границу, нужно тщательнее проверять.
"Если вы их уже встретите на блокпосту, почему вы жестко не подходите к оценке документации? Неправильно – развернули целый автобус и, пожалуйста, уезжайте. Все стремятся сюда, в столицу. Ставьте блокпосты. Нужно скорее ставить вопрос блокпостов. Театр начинается с вешалки, правильно? В столицу кто попало заезжает", – считает Азамат Айтхожин.
В ответ заместитель начальника Департамента полиции Астаны Даурен Казбеков сообщил, что этот вопрос находится на рассмотрении.
"Начальник департамента полиции этот вопрос поднял перед министром внутренних дел. Министр, думаю, одобрит", – добавил он.
25 января секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов высказался о проблеме так называемых "резиновых" квартир. По его словам, многие на этом зарабатывают, а полиция не спешит наводить порядок.

Читайте также

штормовое предупреждение
Туман, метель и шквал: жителей Астаны и 13 областей РК предупредили о непогоде
Дело по Mudarabah Capital: потерпевшие просят смягчить приговор обвиняемым
Дело по Mudarabah Capital: потерпевшие просят смягчить приговор обвиняемым
Эксперты ответили на жалобы жителей ВКО по поводу единого часового пояса
Эксперты ответили на протесты жителей ВКО против единого часового пояса
Мадина Мамырханова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Баян Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры
Баян Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры
Авокадо или тыквенные семечки: что полезнее?
Авокадо или тыквенные семечки: что полезнее?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: