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Казахстанский футболист вошел в число самых дорогих игроков испанского клуба

Суммарная стоимость состава команды третьего дивизиона чемпионата Испании равна 1,45 млн. евро.

Фото : Sports.kz6 ноября 2020, 06:16

19-летний казахстанский полузащитник Дмитрий Бачек вошел в число самых дорогих футболистов испанского клуба "Побленсе", сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

По информации немецкого сайта Transfermarkt.de трансферная стоимость воспитанника карагандинского футбола составляет 100 тысяч евро, и он входит в список из четырех самых ценных игроков команды.

Суммарная же стоимость состава команды третьего дивизиона чемпионата Испании равна 1,45 млн. евро.

Напомним, что Бачек перешел в "Побленсе" в октябре, контракт прошлогоднего лидера молодежной сборной Казахстана с испанским клубом подписан по схеме 1+1.




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