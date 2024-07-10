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Молодой испанский футболист Ямаль вошел в историю чемпионатов Европы

Футбол Рекорд Евро, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 09:41 Фото: Instagram/EURO2024
16-летний игрок сборной Испании по футболу Ламин Ямаль стал самым юным автором гола на европейских первенствах. Испанец отметился голом в ворота команды Франции в рамках 1/2 финала Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

Молодой вингер "Барселоны" отличился на 21-й минуте поединка с Францией, когда нанес дальний удар и поразил девятку ворот соперника. Этим голом Ямаль восстановил равновесие в этом матче – 1:1.

Тем самым Ламин забил гол в 16 лет и 362 дня, что является новым рекордом чемпионатов Европы.


В итоге Ямаль улучшил показатель швейцарского нападающего Йохана Фонлантена, который также забил Франции, но уже 21 июня 2004 года, когда ему было 18 лет и 141 день.

Плюс к этому, испанский вингер признан самым юным участником полуфинала Евро-2024. 

Благодаря голу своего таланта и победному мячу в исполнении полузащитника Даниэля Ольмо "Красная фурия" обыграла Францию – 2:1 – и теперь сыграет в финале чемпионата Европы.

В решающем матче турнира команда Луиса де ла Фуэнте встретится с победителем второго полуфинала Англия – Нидерланды, который начнется в ночь на 11 июля. 

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