Молодой испанский футболист Ямаль вошел в историю чемпионатов Европы

16-летний игрок сборной Испании по футболу Ламин Ямаль стал самым юным автором гола на европейских первенствах. Испанец отметился голом в ворота команды Франции в рамках 1/2 финала Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

Молодой вингер "Барселоны" отличился на 21-й минуте поединка с Францией, когда нанес дальний удар и поразил девятку ворот соперника. Этим голом Ямаль восстановил равновесие в этом матче – 1:1.

1-1 España-Francia Minuto 20. Gol de Yamal.



El primer gol de Yamal en un gran torneo de selecciones llega con un zurdazo maravilloso que entra por la escuadra de Maignan.



Gol con 16 años y 362 días.

Ahí queda el récord en una Eurocopa. — Pedro Martin (@pedritonumeros) July 9, 2024

Тем самым Ламин забил гол в 16 лет и 362 дня, что является новым рекордом чемпионатов Европы.







В итоге Ямаль улучшил показатель швейцарского нападающего Йохана Фонлантена, который также забил Франции, но уже 21 июня 2004 года, когда ему было 18 лет и 141 день.

Плюс к этому, испанский вингер признан самым юным участником полуфинала Евро-2024.

Благодаря голу своего таланта и победному мячу в исполнении полузащитника Даниэля Ольмо "Красная фурия" обыграла Францию – 2:1 – и теперь сыграет в финале чемпионата Европы.

В решающем матче турнира команда Луиса де ла Фуэнте встретится с победителем второго полуфинала Англия – Нидерланды, который начнется в ночь на 11 июля.