Молодой испанский футболист Ямаль вошел в историю чемпионатов Европы
Молодой вингер "Барселоны" отличился на 21-й минуте поединка с Францией, когда нанес дальний удар и поразил девятку ворот соперника. Этим голом Ямаль восстановил равновесие в этом матче – 1:1.
1-1 España-Francia Minuto 20. Gol de Yamal.— Pedro Martin (@pedritonumeros) July 9, 2024
El primer gol de Yamal en un gran torneo de selecciones llega con un zurdazo maravilloso que entra por la escuadra de Maignan.
Gol con 16 años y 362 días.
Ahí queda el récord en una Eurocopa.
Тем самым Ламин забил гол в 16 лет и 362 дня, что является новым рекордом чемпионатов Европы.
В итоге Ямаль улучшил показатель швейцарского нападающего Йохана Фонлантена, который также забил Франции, но уже 21 июня 2004 года, когда ему было 18 лет и 141 день.
Плюс к этому, испанский вингер признан самым юным участником полуфинала Евро-2024.
Благодаря голу своего таланта и победному мячу в исполнении полузащитника Даниэля Ольмо "Красная фурия" обыграла Францию – 2:1 – и теперь сыграет в финале чемпионата Европы.
В решающем матче турнира команда Луиса де ла Фуэнте встретится с победителем второго полуфинала Англия – Нидерланды, который начнется в ночь на 11 июля.