КазМунайГаз: виновные в инциденте на Атырауском НПЗ будут наказаны

Заводу необходимо выправить ситуацию в кратчайшие сроки.

5 ноября в ходе специального визита заместителя председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" (далее – КМГ) по переработке нефти и нефтехимии Данияра Тиесова на Атырауский нефтеперерабатывающий завод (далее – АНПЗ) состоялось совещание, на котором был рассмотрен произошедший на биологических очистных сооружениях инцидент.

Произошло серьезное для города происшествие, ответственность за которое лежит на заводе. Приносим свои извинения жителям за данный инцидент. Руководство КМГ держит ситуацию на постоянном контроле. Мы провели масштабную модернизацию завода, но, к сожалению, все еще находимся в процессе модернизации сознания наших работников, в том числе в части личной ответственности за производственные циклы. Скажу более, эти работники являются такими же жителями города, поэтому последствия их работы напрямую влияют на благополучие всего населения Атырау. Заводу необходимо выправить ситуацию в кратчайшие сроки и принять соответствующие меры по недопущению подобных случаев в будущем, — подчеркнул Д. Тиесов.

Напомним, 1 ноября в 16:00 по причине сбоя подачи электроэнергии произошла остановка насоса рециркуляции шлама отстойника блока биологической очистки стоков. Вследствие этого произошел сброс сточной воды со взвешенными и органическими веществами с биологических очистных сооружений в канал нормативно-очищенных стоков. В тот же день режим работы биологических очистных сооружений был восстановлен.

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