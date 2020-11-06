Врачи запустили петицию в поддержку экс-министра Биртанова

На данный момент петицию подписали более 2000 человек.

Казахстанские врачи запустили петицию в поддержку бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова. Ее уже подписали более 2000 человек, передает zakon.kz.

5 ноября казахстанские врачи запустили петицию, в котором просят властей отпустить экс-министра здравоохранения на свободу, поскольку не верят в его участие в коррупционной схеме.

Врачебное сообщество считает, что бывший министр был лучшим главой Минздрава за всю историю независимого Казахстана. Они говорят, что при нем улучшилось положение медиков, а пациентам стало легче получать медицинские услуги.

Именно при Елжане Амантаевиче была запущена обязательная система медицинского страхования. Это он стал инициатором разработки нового Кодекса здоровья, в котором учел все важные аспекты. Именно Елжан Биртанов поднял вопрос увеличения заработной платы медицинским работникам и эффективно его реализовал. Он сделал открытым и прозрачным процесс принятия решений в системе здравоохранения, и поднял корпоративное управление на новый уровень, - говорится в тексте петиции.

Врачи отметили, что надеются на профессиональное и беспристрастное расследование дела, в которое вовлечен экс-министр.

Учитывая порядочность и честность Елжана Биртанова, мы уверены, что он максимально будет полезен следствию и предоставит ему всю достоверную информацию, - отмечают медики.

Они призывают коллег подписать петицию в поддержку бывшего министра.

На данный момент обращение подписали более 2000 человек.

3 ноября в Комитете по финансовому мониторингу сообщили о задержании Елжана Биртанова. Отмечалось, что его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Нур-Султане.

Ранее врачи написали коллективное письмо в поддержку Биртанова.

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