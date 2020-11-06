О сложностях в переговорах с Китаем по рекам рассказали в Минэкологии

Министр считает, что Китай не заинтересован в вопросах сохранения экосистемы трансграничных рек.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев рассказал о переговорах с Китаем по трансграничных рекам, передает корреспондент zakon.kz.

Водные отношения между Казахстаном и Китаем регулируются соглашением о сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек. Документ был подписан в 2001 году.

На сегодня основной проблемой является отсутствие соглашения по делению водных ресурсов трансграничных рек. Работа над соглашением начата с 2015 года. Согласована единая структура, состоящая из преамбулы и 31 статьи. Переговоры с КНР очень сложные, - рассказал глава Минэкологии во время правительственного часа в Сенате.

Он подчеркнул, что Китай не ведет переговоров по вододелению ни с одной приграничной страной. Казахстан является первой и единственной страной, с которой КНР проводит переговоры.

Мы настаиваем на включении в соглашение вопросов сохранения экосистемы трансграничных рек. Китайская сторона в этом не заинтересована. Там не менее, благодаря настойчивости казахстанских экспертов, в прошлом году удалось достичь договоренности с китайской стороной по комплексному рассмотрению прав сторон на водные ресурсы и сохранению экосистем трансграничных водных объектов. Переговоры продолжаются, - пояснил Мирзагалиев.

Отметим, в 2013 году на трансграничной реке Коргас был построен совместный гидроузел и подписано Межправительственное соглашение о совместной эксплуатации. На сегодня гидроузел успешно эксплуатируется Казахстаном и Китаем. А в конце 2019 года была завершена реконструкция совместного гидротехнического сооружения на реке Сумбе. В ближайшее время будет подписано Межправительственное соглашение о совместной эксплуатации данного сооружения.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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