Как поделить воду: Казахстан планирует подписать соглашение с Китаем и Узбекистаном

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства РК 30 января рассказал о планах Казахстана подписать соглашение с Китаем и Узбекистаном о совместном использовании трансграничных рек, сообщает Zakon.kz.

До 2030 года развитие трансграничного сотрудничества должно стать одним из ключевых аспектов государственной политики в сфере водных отношений, считает министр. Дальнейшее развитие трансграничного сотрудничества требует создания новой и совершенствования существующей двухсторонней и многосторонней договорной базы о совместном использовании и охране трансграничных водотоков с сопредельными государствами.

"Для развития межгосударственных водных отношений, Концепцией развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы предусмотрено подписание соглашений между правительствами Казахстана и Узбекистана о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, а также между Казахстаном и КНР о вододелении на трансграничных реках". Нуржан Нуржигитов

Министр также объявил о создании платформы hydro.gov.kz, которая станет единым водным кадастром.

Ранее министр рассказал в большом интервью Zakon.kz о том, ждать ли казахстанцам дефицита воды в этом году, как власти договорились с приграничными странами разделять общие реки, почему мелеет Каспий, а также к чему следует готовиться СТО и баням. Интервью с Нуржаном Нуржигитовым можно прочитать здесь.

