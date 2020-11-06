Пя, Локшин, Мамытбеков просят суд изменить Биртанову меру пресечения

Они заявляют, что Биртанов не покинет столицу и будет является по первому вызову органа, ведущего уголовный процесс.

В суд Нур-Султана поступили поручительства за бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова от известных врачей и общественных деятелей, передает zakon.kz.

Личное поручительство и ходатайство об изменении меры пресечения на "подписку о не выезде" подали известный хирург- кардиолог, профессор Юрий Пя, врач репродуктолог, профессор Вячеслав Локшин, сенатор Едил Мамытбеков.

Заявители поручаются, что в случае изменения меры пресечения, Биртанов не покинет пределы Нур-Султана и будет является по первому вызову органа, ведущего уголовный процесс.

Ранее личное поручительство за Биртанова представил председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев.

3 ноября в Комитете по финансовому мониторингу сообщили о задержании Елжана Биртанова. Отмечалось, что его подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Нур-Султане.

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