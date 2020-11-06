Азат Перуашев прокомментировал свое поручительство Биртанову

Уверен, что в своей работе Елжан Амантаевич всегда руководствовался профессиональным долгом, а не корыстными интересами - Азат Перуашев.

Лидер фракции "Ак Жол" Азат Перуашев прокомментировал свое поручительство Елжану Биртанову, передает zakon.kz.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Перуашев отметил, что давно и хорошо знает бывшего министра здравоохранения и его семью.

Это в высшей степени интеллигентная, образованная и достойная династия врачей. Сам Елжан начинал в бригаде скорой помощи, т.е. прошел с передовой своей профессии. Знаю его как умного, вдумчивого, ответственного человека. Его отец, покойный Амантай ага, врач и общественный деятель, многие годы был моим старшим товарищем. Елжан с супругой растят пятерых детей, и поверьте, они действительно хорошие родители, - заявил он.

Когда Биртанов стал министром здравоохранения, продолжил Перуашев, личные отношения не мешали остро и открыто обсуждать проблемы в сфере.

Я много и, считаю, по делу критиковал непрозрачность подведомственных структур Минздрава, неповоротливость и конкретные решения системы. Мои жесткие оценки ситуации в здравоохранении известны и есть в официальных выступлениях и личных постах в соцсети, - подчеркнул политик.

По словам Перуашева, экс-глава Минздрава также не оставался с долгу и "с открытым забралом" отстаивал свои подходы.

Надо признать, делал он это всегда интеллигентно и на высоком профессиональном уровне. Считаю такие споры нормальной, рабочей ситуацией, так как государственные интересы, профессиональный долг ни он, ни я не смешивали с личными отношениями. У Елжана Амантаевича, как министра, были все права и возможности отстаивать и проводить свою позицию, как и предусмотрено законодательством, - отметил Азат Перуашев.

В ходатайстве Перуашев не касается сути предъявленных Биртанову обвинений.

Надеюсь на справедливое и беспристрастное их рассмотрение судом. Тем не менее, учитывая его человеческие и гражданские качества, считаю, что он может участвовать во всех процессуальных мероприятиях, не будучи изолированным от семьи, включая малолетних детей. Абсолютно уверен, что он не будет скрываться от правосудия и потому направил суду такое ходатайство, - объяснил он.

Политик заявил, что пандемия коронавируса выявила много ошибок в системе здравоохранения, за которые "в любом случае отвечает глава ведомства".

Но нужно разбираться, что из этих провалов копилось годами, а что стало результатом просчетов самого Елжана Биртанова. Тем не менее, относительно озвученных претензий в нанесении финансового ущерба государству - уверен, что в своей работе Елжан Амантаевич всегда руководствовался профессиональным долгом, а не корыстными интересами, - заключил он.

Ранее в Сети появилось открытое письмо известных врачей и общественных деятелей, которые не верят в виновность Биртанова.

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