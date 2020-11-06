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610 км автодорог будет отремонтировано в Актюбинской области

Регион является одним из основных транспортно-транзитных хабов Казахстана.

Фото : пресс-служба6 ноября 2020, 13:40

Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Актюбинской области Ондасын Уразалина.

Регион является одним из основных транспортно-транзитных хабов Казахстана, поэтому руководством области уделяется особое внимание развитию транспортной

Актюбинская область имеет значительный транспортный потенциал. При этом неудовлетворительное состояние местных дорог все еще остается одной из главных проблем области. В текущем году на ремонт 610 км автодорог выделено 40,4 млрд.тг., 545 км уже отремонтировано. Это позволит к концу года увеличить долю дорог в удовлетворительном состоянии с 56,5% до 59%. В настоящее время на территории области реализуется несколько крупных дорожных проектов. В их числе реконструкция автодороги "Актобе-Орск", Южного обхода г.Актобе, капитальный ремонт автодороги "Кобда-Мартук", средний ремонт автодороги "Шалкар-Бозой-граница РУ (Нукус)" и др, - отметил спикер.

Работу по обеспечению региона необходимой транспортной инфраструктурой планируют продолжить в 2021 году.


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