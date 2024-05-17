В Акмолинской области построено и отремонтировано свыше 3000 км дорог

В Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области рассказали, как в регионе реализуется поручение президента о динамичном развитии транспортно-логистической отрасли.

"Улучшение дорожной сети поможет развитию региона. Остановлюсь на проделанной работе в транспортно-логистической сфере. В текущем году по области предусмотрено порядка 60 млрд тенге на ремонт и строительство дорог местного значения. На предусмотренные средства будет реализовано около 120 проектов. В целом по всем регионам протяженность дорог с текущим, средним и капитальным ремонтом и новой застройкой составляет 550 километров. Со стороны управления мы направили заявки в Министерство национальной экономики и транспорта, сумма необходимых средств составляет 75 миллиардов. Мы надеемся, что он будет рассмотрен и решен в ближайшее время на заседании республиканской бюджетной комиссии. На сегодняшний день подрядчик, компании и строительные материалы готовы к началу работ. Если будут выделены предусмотренные средства, мы будем полностью осваивать и прилагать усилия к реализации". Руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимир Кулаков

По словам спикера, в этом году из-за крупных наводнений в стране пострадало несколько дорожных сетей. На территории Акмолинской области региона вода шла из 140 участков дорог областного значения.

"В том числе, просчитав все водозаборы, в ходе проверки было установлено, что 20 километров дорог были омыты водой. Кроме того, три моста проходят техническое обследование. Как только результат станет известен, мы подготовим документы и начнем работу. В настоящее время восстановлено дорожное сообщение 38 сел, транспортное сообщение которых было прервано во время паводка. То есть был сделан первый ремонт. Теперь осталось только восстановить по умолчанию те части, которые были подвержены паводку. Наиболее пострадавшими регионами являются Атбасарский, Астраханский, Жаксынский, Жаркаинский и Есильские районы", – подчеркнул Владимир Кулаков.

По информации спикера, в Акмолинской области реализуются программы по улучшению и развитию автотранспортных путей. В рамках программы, финансируемой Министерством национальной экономики, ведется строительство и ремонт дорог в селах, расположенных рядом со столицей.

Стоит отметить, что за последние три года в Акмолинской области построено и отремонтировано 3 тысячи километров дорог. Это дороги не только областного, районного значения, но и малых сел. Также в этом году планируется строительство и ремонт дорог небольших сел и отдаленных населенных пунктов.

"Проектов у нас много, действуем в соответствии с выделенными финансами. Большое внимание уделяется, прежде всего, численности сельского населения, малому транспортному сообщению, большому количеству и наличию, отсутствию производства, хозяйства и рабочих мест. С учетом этих требований начнем с объемных проектов. В областном центре будут продолжены работы по прокладке, строительству дорог. Как вы знаете, на участках городских улиц начинаются ремонтные работы. Для этого выделяются средства из республиканского, областного, городского бюджетов. Сегодня из областной казны на средний ремонт уличных дорог города Кокшетау предусмотрено 500 миллионов тенге", – сообщил Владимир Кулаков.

В Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области заверили, что регион будет вносить большой вклад в реализацию главного экономического курса нашего государства. В регионе 2260 километров дорог республиканского значения.

Транспортное сообщение в регионе ежегодно растет. Поэтому главная цель управления – обеспечить население страны и области максимально качественными дорогами.