20 тысяч новых рабочих мест было создано в Актюбинской области

Наша основная задача - это улучшение благосостояния жителей региона - Уразалин.

Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин. По его словам, в регионе принимаются все необходимые меры по повышению доходов и качества жизни населения.

Наша основная задача — это улучшение благосостояния жителей региона, обеспечение их работой и стабильным заработком. В связи с введением ЧП и ограничительных мер, десятки предприятий приостановили свою деятельность, что в свою очередь отразилось на доходах граждан. 520 тысяч актюбинцев получили социальные выплаты на сумму 20 млрд.тг. В текущем году создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест, из них около 11 тысяч постоянных. На уже имеющиеся вакансии трудоустроено более 23 тысяч человек. В результате нам удалось сохранить низкий уровень безработицы на уровне 4,9%. В 2021 году за счет реализации госпрограмм и инвестиционных проектов также будет создано не менее 21 тысячи новых рабочих мест, в том числе 11 тысяч постоянных, - отметил Ондасын Уразалин.

Свыше 100 предприятий области повысили заработную плату более 46 тысячам работников в среднем на 15%, в результате размер среднемесячной заработной платы увеличился на 13,4% и составил 173,4 тыс. тенге.

На реализацию программы "Дорожная карта занятости" региону было выделено 45 млрд.тг. В настоящее время из 303 социальных и инфраструктурных проектов завершена реализация 158 проектов. Создано 11,1 тысяч рабочих мест (97% от годового плана), в т.ч. трудоустроено 42% молодежи, 5% малообеспеченных граждан, 2% людей с ограниченными возможностями.

Размер средней зарплаты участников программы составляет 87,3 тыс.тг., доля местного содержания в закупках товаров, работ и услуг – в среднем 90%.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!