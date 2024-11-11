В Акмолинской области создано порядка 28 тысяч новых рабочих мест

В регионе ведется работа, направленная на занятость населения и улучшение благосостояния граждан. Государственные инициативы, включая национальные проекты и программу "100 рабочих мест на 10 тысяч жителей", привели к созданию более 28 тыс. рабочих мест.

Программы направлены на снижение уровня безработицы, поддержку молодежи и развитие сельских районов, сообщает региональная служба коммуникаций Акмолинской области.

"Важным направлением борьбы с безработицей стала Региональная карта занятости, включающая шесть направлений: национальные проекты, программу "100 рабочих мест на 10 тысяч жителей", субсидируемые рабочие места, государственные гранты, микрокредитование и трудоустройство на свободные вакансии. В рамках национальных проектов и концепций запланировано создание 4 966 рабочих мест. На текущий момент в регионе реализуется 278 инфраструктурных проектов, что привело к созданию более 4 тыс. рабочих мест, или 96,5% от плана. Особо успешным примером стало развитие агропромышленного комплекса, где создано 1 679 рабочих мест при плане 1 500, что на 11,9% выше запланированного. Программа "100 рабочих мест на 10 тысяч жителей" уже обеспечила регион 7 096 новыми рабочими местами, что значительно снижает безработицу, особенно в сельской местности", – рассказал замруководителя управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Ерлан Мухамедин.

Сообщается, что в рамках субсидируемой занятости трудоустроен 2 421 человек, включая молодежь, лиц с инвалидностью и предпенсионеров. Программы, такие как "Молодежная практика", "Первое рабочее место" и "Социальные рабочие места", предоставляют временные субсидируемые рабочие места с частичной государственной поддержкой, что позволяет гражданам накапливать трудовой опыт и адаптироваться на рынке труда. Важно, что 73,2% участников этих программ затем переходят на постоянные рабочие места, что подтверждает их эффективность.

"Дополнительные меры включают поддержку самозанятости через государственные гранты. В этом году по итогам двух потоков 168 граждан получили гранты. Эти средства идут на развитие предпринимательских проектов, таких как покупка оборудования, разведение скота, организация спортивных секций и других видов деятельности. Такие примеры, как проект по производству кумыса и открытие спортивного зала для детей, свидетельствуют о широком охвате программы", – отметили в управлении координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Как проинформировали в ведомстве, на текущий год в Акмолинской области запланировано создание 32 219 рабочих мест, из которых 28 086 уже создано. Из них 22 624 места являются постоянными, что укрепляет социально-экономическую стабильность региона.