При каких инфекционных заболеваниях можно проводить трансплантацию органов

Перечень утвержден согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Приказом и.о.министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года утвержден перечень инфекционных заболеваний, при которых разрешается трансплантация органов и тканей от донора (части ткани), передает zakon.kz.

Перечень утвержден согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения".

В него вошли:

- Вирусный гепатит (В, С) (с полученным вирусологическим ответом на лечение);

- туберкулез любой локализации;

- ВИЧ инфекция (с полученным вирусологическим ответом на лечение);

- сифилис (после лечения);

- острые инфекционные заболевания органов и тканей любой локализации (после лечения).

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования (5 ноября).

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