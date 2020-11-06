При каких инфекционных заболеваниях можно проводить трансплантацию органов
Перечень утвержден согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения".
Фото : almaty.tv6 ноября 2020, 16:27
Приказом и.о.министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года утвержден перечень инфекционных заболеваний, при которых разрешается трансплантация органов и тканей от донора (части ткани), передает zakon.kz.
Перечень утвержден согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения".
В него вошли:
- Вирусный гепатит (В, С) (с полученным вирусологическим ответом на лечение);
- туберкулез любой локализации;
- ВИЧ инфекция (с полученным вирусологическим ответом на лечение);
- сифилис (после лечения);
- острые инфекционные заболевания органов и тканей любой локализации (после лечения).
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования (5 ноября).
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