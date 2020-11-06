МИД сделал заявление в связи с убийством 16-летнего казахстанца в Польше

Родные и близкие погибшего студента просят не создавать ажиотаж вокруг этой трагедии.

Посольство Казахстана в Варшаве держит на особом контроле расследование по делу трагической гибели казахстанского студента в Польше, передает zakon.kz.

По информации правоохранительных органов Польши, местная полиция задержала подозреваемого в убийстве и его товарища - граждан этой страны. Первому предъявлено обвинение в убийстве, его друг обвиняется в воспрепятствовании следствию и неоказании помощи. Подозреваемый является охотником и ошибочно произвел выстрел в сторону, где находились казахстанские студенты. В настоящее время ведутся следственные мероприятия. Казахстанская сторона обратилась к польским властям с просьбой максимально тщательно провести расследование и наказать всех виновных. В настоящее время дипломатами также оформляются документы и принимаются меры по отправке тела погибшего на родину, - говорится в сообщении.

Родные и близкие погибшего студента просят уважать их чувства и право на неприкосновенность частной жизни, не создавать ажиотаж вокруг этой трагедии.

Ранее сообщалось, что в Польше от огнестрельного ранения скончался 16-летний казахстанец.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!