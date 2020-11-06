В ЗКО 15-летняя девушка вышла замуж

Брак оформлен по законам шариата.

На западе Казахстана 15-летняя девушка вышла замуж, сообщает zakon.kz.

Брак был заключен без участия официальных представителей мечети, имамов и законных представителей несовершеннолетней.

16 сентября в отдел полиции Бурлинского района поступило обращение о без вести пропаже несовершеннолетней. Полицейские нашли ее в Уральске. Позднее стало известно, что она вступила в незаконный брак, по законам шариата с гражданином, который по внешним признакам придерживается нетрадиционного религиозного течения. Прикрываясь фиктивным браком, мужчина намеренно вступил в половой контакт с несовершеннолетней 2005 года рождения, - говорится в сообщении Бурлинского отдела полиции.

Девушка носила паранджу темного цвета, полностью прикрыла лицо, пыталась оборвать все родственные связи.

Мужчине грозит уголовная ответственность по статье 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" (наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок), - добавили в ведомстве.

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