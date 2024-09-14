27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии

27-летняя Алина Кузняткина из Атырау узаконила брак с 81-летним немецким миллиардером Хорстом-Дитером Эшем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет atyrauoil.official, пара зарегистрировала свой союз несколько месяцев назад, и недавно у них родилась дочь, которая стала второй для миллиардера. Первая дочь Хорста-Дитера родилась в 1971 году от модели из Югославии.

Супруги проживают в Мексике, а также владеют недвижимостью в США, хотя сам бизнесмен родом из Германии.Отмечается, Алина отдалилась от своего прежнего окружения и теперь общается только с близкими мужа. Родители девушки поддержали ее выбор, несмотря на существенную разницу в возрасте.

Ранее сообщалось, что старшая дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони Марта-Луиза вышла замуж за жителя Калифорнии, афроамериканца Дурека Верретта.

