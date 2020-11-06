Рак молочной железы можно победить при раннем обращении к врачам

Рак молочной железы иногда встречается и у мужчин, но случаи этого вида рака у них составляют менее 1 % от общего количества больных данным заболеванием.

Рак молочной железы – болезнь, которую можно победить. Мировая статистика показывает, если обнаружить онкологию на первой стадии, в 98% случаев, пациент может полностью избавиться от заболевания при правильном лечении. Однако, несмотря на это, рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующее место по смертности среди женского населения. Причина – несвоевременное обращение к врачам.

Дело в том, что на первой стадии злокачественное новообразование не превышает 2-х см в диаметре и легко поддается удалению. Но с повышением стадии рака шанс на выздоровление снижается.

На второй стадии заболевания размеры опухоли находятся в пределах от 2 до 5 см в диаметре, раковые клетки присутствуют в 4-5 лимфатических узлах. При этой стадии заболевания возможность вылечиться составляет уже 93%.

А вот уже на третьей и особенно четвертой стадии избавиться от новообразования молочных желез намного сложнее. Поэтому важно внимательно относиться к здоровью груди и систематически посещать врача.

Очень важно обратиться к врачу, если у вас есть следующие признаки:

· Узел или утолщение в груди, под грудью либо в области подмышек.

· Изменение размера или формы груди.

· Ямочка или морщинки на коже груди.

· Соски втянуты вовнутрь.

· Выделения из соска, кроме грудного молока, особенно, если они кровянистого характера.

· Растрескавшаяся, красная или отечная кожа на груди, сосках или ареолах (темная область кожи вокруг соска).

· Ямочки/впадины на груди, которые выглядят как лимонная корка, так называемая peau d’orange.

Методы обследования молочной железы, используются для обнаружения и диагностики рака молочной железы.

В Казахстане, благодаря скрининговым программам Министерства здравоохранения, ранняя выявляемость РМЖ за последние годы выросла. И если в 2018 году было выявлено 4 648 новых случаев, то в 2019 году их количество составило 4955 случаев. При этом отмечается снижение показателей смертности от данного диагноза. Если в 2018 г. зафиксировано 1252 смертельных случая, то в 2019 г. этот показатель составил 1134 случая.

Благодаря скринингам повышается выявляемость, в том числе на ранних стадиях заболевания. Это дает врачам возможность лечить рак молочной железы на ранней стадии, и тем самым сохранить самый красивый женский орган. При 1-ой и 2-ой стадиях заболевания мы выполняем органосохраняющие операции – прокомментировала ситуацию врач-хирург высшей квалификационной категории, онколог, маммолог, пластический хирург Динара Саменова.

Органосохраняющая операция, это хирургическое вмешательство врачей, при котором удаляется сама опухоль и регионарные лимфатические узлы. Но большой объем молочной железы остается нетронутым.

Таким образом, женщина не чувствует косметического дефекта. Рак молочной железы - это заболевание, где можно применить множество методов лечения. Нам на помощь приходит химиотерапия, гормонотерапия, лучевая терапия и мы должны четко объяснять женщине, что оставим больший объем молочной железы. На этом этапе лечение не заканчивается, женщина будет получать дальнейшую терапию и сможет вылечится. При этом сохранение груди улучшает психоэмоциональный статус наших пациенток, ведь для женщин оставаться красивыми очень важно, – добавила врач.

Но в случаях более поздних стадий заболевания - 2Б, 3А, операции более калечащие. И после них женщинам необходима реабилитация и специальная лечебная физкультура. Если этого не сделать, могут возникнуть осложнения после мастэктомии: лимфидема, лимфостаз. Помимо этого, должна быть, и психологическая реабилитация, как неотъемлемая часть восстановления психического состояния онкологического больного.

В каждом онкологическом диспансере и онкологическом центре должен быть психолог, так как психологическое сопровождение пациента в процессе диагностики и лечения помогает снизить остроту эмоциональных реакций и справиться со стрессом, что в целом, благоприятно сказывается на процессе лечения.

- На стадиях преддиагноза и диагноза именно мы хирурги-онкологи сталкиваемся с первыми эмоциональными реакциями, сообщая пациенту о его заболевании. И здесь важно правильно выбрать объем информации, тактику разговора, наладить контакт с пациентом, чтобы он доверял докторам полностью и не искал альтернативных методов лечения. Поэтому первую психологическую поддержку оказываем именно мы. Но если пациенту требуется квалифицированная психологическая поддержка, то здесь к работе подключается психолог, - рассказала врач.

Нарушение целостности тела, в принципе, психологически травматично для любого пациента, а если говорить об удалении молочной железы у женщин, то здесь присоединяются проблемы с ее самооценкой, изменения в ее картине мира, сложности в выстраивании социальных, личных отношений после диагноза и лечения, – рассказала психолог ННОЦ Инесса Казмалы.

Таким образом, при лечении онкологических пациентов большое значение имеет психоэмоциональное состояние больного, его готовность к длительному лечению, иногда болезненному, его побочным проявлениям и осложнениям. На эмоциональном уровне пациент ощущает и переживает болезнь и в целом всю ситуацию, связанную с ней. Поведенческие проявления, реакции, связанные с болезнью, способствуют адаптации, либо дезадаптации к ней и выработку определенных стратегий поведения в жизненных ситуациях, связанных с болезнью. В этот период важно помочь пациенту осознать и проработать эмоции, сформировать позитивные установки. В нашем центре эта работа проводится – отметила психолог.

Поэтому наряду с подобранными методами лечения действенность терапии зависит и от системы ухода за пациентом, включающей работу психолога и поддержку семьи.

Стоит отметить, в Национальном научном онкологическом центре (ННОЦ) проводятся реконструктивные операции по восстановлению груди, если орган не удалось сохранить в результате удаления опухоли. Для пациенток такие операции проводятся бесплатно.

Если мы настраиваемся на то, что мы удаляем полностью молочную железу, зону метастазирования регионарного, мы можем восполнить ей объем молочной железы несколькими методами. Есть метод реконструктивных операций собственными тканями, можно восполнить силиконовыми имплантатами. Это все проводится в рамках бесплатного объема гарантированной медицинской помощи, - добавила Динара Саменова.

Напомним, РМЖ - это наиболее частая форма рака среди женщин, но иногда он встречается и у мужчин, так как молочная железа состоит из одинаковых тканей у обоих полов. Однако случаи этого вида рака довольно редки и составляют менее 1 % от общего количества больных.

Коварность заболевания состоит в том, что оно протекает бессимптомно. Пациент не будет чувствовать никаких болей вплоть до последней стадии. Но, если у вас что-то заболело – имеет смысл незамедлительно обратиться к онкологу.

Я агитирую женщин вовремя обследоваться, призываю их проходить скрининги ежегодно. Тема более, что государством предпринимаются для этого исчерпывающие меры. Хочу напомнить, что в нашей стране для прохождения скрининга работник имеет право получить социальный отпуск (3 дня) с сохранением зарплаты и рабочего места. Это норма закреплена в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" и в Трудовом кодексе РК - отметила врач.

Существует множество причин развития РМЖ. Это могут быть дисгормональные изменения молочных желез, наличие доброкачественных изменений в ткани молочной железы, это может быть наследственный рак молочной железы. Сейчас тема наследственности стала очень актуальной. Для себя мы сделали градацию пациентов: женщины с возможным наследственным РМЖ начинают скрининговую программу намного ранее, чем те, у кого в семье есть онкологическая предрасположенность, - отметила врач.

По международным стандартам в Казахстане, скрининговая маммография начинается с 40-ка лет (раньше было с 45-ти лет) – женщина проходит процедуру 1 раз в 2 года. Кроме того, она ежегодно должна проходить УЗИ молочных желез, осмотр маммолога и гинеколога. Все это нужно, ведь злокачественные новообразования репродуктивной системы женщины - очень тесно связаны между собой. Помимо этого, врачи рекомендуют проводить самопальпацию хотя бы один раз в 10 дней.

Сегодня ситуация с раком молочной железы острая. Во всем мире это заболевание на первом месте. Он помолодел сейчас. Если раньше к группе риска относились люди старше 40 лет, то сейчас уже есть случаи заболевания этим видом онкологии в возрасте от 20-ти до 30-ти лет, - поделилась врач.

По ее мнению, на ситуацию влияет как генетическая предрасположенность, так и тот факт, что онкология - это социальное заболевание. А значит нервное напряжение, стресс и депрессии будут сказываться на организме. В том числе, они способны вызвать рак молочной железы.

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