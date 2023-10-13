Заболеваемость раком молочной железы растет в Алматы

По информации Управления здравоохранения, рак молочной железы занимает первое место среди других онкологических заболеваний в Алматы, сообщает Zakon.kz.

"В структуре онкологической заболеваемости по итогам 9 месяцев в Алматы рак молочной железы занимает первое место – 589 (14,5%.), на втором – колоректальный рак – 358 (8,8%), на третьем – рак легкого – 236 (5,8%)", – говорится в сообщении.

На учете с заболеванием рак молочной железы состоят 7640 женщин.

Каждый год в Алматы рак молочной железы поражает около 700 женщин.

Только с начала года заболевание в мегаполисе выявили у 589 женщин, из которых у 527 на ранней стадии заболевания.

"При раннем выявлении рака молочной железы (на 1 и 2 стадиях) процент излечения очень высок и составляет более 90 процентов. При 3 и 4 стадиях возможность излечения кратно снижается", – рассказал директор Алматинского онкоцентра Нурсултан Избагамбетов.

Почему важен маммографический скрининг

Онкологи еще раз напоминают о прохождении скрининга, который в Казахстане проводят совершенно бесплатно, с целью выявления рака молочной железы на ранних стадиях.

Скрининг проводится в поликлинике по месту прикрепления женщинам в возрасте 40-70 лет.

"Маммографический скрининг помогает обнаружить рак на ранней стадии. Благодаря ему злокачественные опухоли можно обнаружить задолго до того, как женщина сама заметит симптомы болезни. Это увеличивает шансы на своевременное и более эффективное лечение, в том числе органосохраняющие операции. Сейчас по городу Алматы проходит месячник "Розовый октябрь". Это цикл мероприятий по информированию об угрозах рака груди, профилактике и ранней диагностике этого заболевания. Мероприятия проводятся во всех поликлиниках города и в нашем Алматинском онкологическом центре", – сказал врач.

В Алматинском онкологическом центре начиная с 7 октября каждую субботу (7, 14, 21, 28 октября) проводится День открытых дверей для раннего выявления рака молочной железы, где каждая женщина может получить консультацию специалиста, и что важно пройти обследование, если на то будут показания – бесплатно.

Ранее стало известно, что искусственный интеллект помогает ученым в борьбе с супербактериями и раком груди.