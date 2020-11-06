ВОЗ призвала страны готовиться к новой пандемии

Страны с надежной инфраструктурой обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли принять оперативные меры по сдерживанию распространения вируса.

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран заняться подготовкой к новой пандемии, передает zakon.kz.

Эта тема рассматривается как одна из ключевых для обсуждения на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая стартует в понедельник.

Мы должны уже сейчас принять меры по обеспечению готовности к следующей пандемии. За прошедший год мы видели, что страны с надежной инфраструктурой обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли принять оперативные меры по сдерживанию распространения вируса SARS-CoV-2 и борьбе с ним, - говорится заявлении опубликованном на сайте ВОЗ.

ВАЗ рассмотрит проект резолюции по повышению готовности государств-членов к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, таким как COVID-19, путем более строгого соблюдения Международных медико-санитарных правил.

В этой резолюции содержится призыв к мировому сообществу здравоохранения обеспечить, чтобы все страны были лучше подготовлены к выявлению случаев заболевания COVID-19 и другими опасными инфекционными заболеваниями и реагированию на них.

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