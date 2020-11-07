Новый взгляд на старые места: сюрреалистические города

Фотограф предоставил серию фотографий "Другая перспектива".

Американский фотограф и режиссер Рэнди Скотт Слэвин предлагает нам взглянуть на мир под другим углом, сообщает zakon.kz.

Точнее, вообще без углов.

Как отмечает bigpicture.ru, в его серии фотографий "Другая перспектива" он делает сотни снимков, а потом создает из них изображение в 360 градусов, причем, необычное изображение.

Эмпайр-Стейт-Билдинг. (Randy Scott Slavin / Rex Features)

На этом снимке под названием "Рука Господа", пляж как будто держит огромная скалистая рука. Рэнди путешествует по всей Америке в поисках пейзажей для своей работы. Он говорит, что успокаивающая атмосфера его работы является полной противоположностью его бешеного образа жизни в Нью-Йорке. (Randy Scott Slavin/Rex Features)

Рэнди выбирает места съемок по-разному; иногда он просто случайно натыкается на подходящее место, а иногда точно знает, чего хочет. "Для этого фото под названием „Море и луна“ я нашел место, когда ехал вдоль побережья во Флориде. Когда солнце уходило за горизонт, был момент, который длился всего секунд 10, но солнечный свет был таким золотистым, что казался почти нереальным. Уже через минуту после того, как я сделал кадр, с неба полил ливень". (Randy Scott Slavin/Rex Features)

"Во время отпуска с невестой я сделал фото под названием "Большой Сур". Северная Калифорния – волшебное место, где сталкиваются величественные элементы. Здесь почти невозможно сделать плохую фотографию. Мы провели день на утесе, а под нами проплывали облака. Я как будто был в самолете. Я побежал за оборудованием и сфотографировал это место. Просто сюрреалистическое место". (Randy Scott Slavin / Rex Features)

"Процесс фотографирования этих мест – самая короткая часть создания подобных фото. Самое долгое – это найти место, которое стоит снимать, а также найти место, с которого лучше всего снимать. Вы не можете подсветить пейзажи, так что стоит рассчитать время дня, когда лучше всего делать снимки. Иногда это значит долго ждать и наблюдать". На фото: Баттери-Парк, Нью-Йорк. (Randy Scott Slavin / Rex Features)

Баттери-Парк ночью. (Randy Scott Slavin/Rex Features)

Пальмы во Флориде. (Randy Scott Slavin/Rex Features)

Редвудс, Биг Сур, Калифорния. (Randy Scott Slavin/Rex Features)

Эверглейдс, Флорида. (Randy Scott Slavin/Rex Features)

Тюдор-Сити ночью, Нью-Йорк. (Randy Scott Slavin/Rex Features)

Селл, Роки-Пойнт, Нью-Йорк. (Randy Scott Slavin/Rex Features)

Фор, штат Флорида. (Randy Scott Slavin/Rex Features)

"В стакане", штат Коннектикут. (Randy Scott Slavin/Rex Features)

Железнодорожные пути, штат Коннектикут. (Randy Scott Slavin/Rex Features)

Док, Уэстпорт, Коннектикут. (Randy Scott Slavin/Rex Features)

"В мечтах", штат Флорида. (Randy Scott Slavin/Rex Features)

"Алиса", штат Флорида. (Randy Scott Slavin/Rex Features)

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