Новые фото, старая тема: Кайрату Нуртасу снова напомнили о семье
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас порадовал армию поклонников серией новых фотографий. В кадре артист предстал перед зрителями сидящим, по всей видимости, в кафе и наслаждающимся происходящим, сообщает Zakon.kz.
Публикация была размещена 13 июня 2025 года на странице в Instagram. В подписи к ней идут лишь смайлики.
Многие моментально выразили восхищение и оставили ряд комплиментов в обычном ключе: "Легенда! Красавчик!".
Но нашлись и те, кто решил напомнить певцу о Жулдыз Абдукаримовой, которая совсем недавно сообщила о пятой беременности.
Стоит отметить, что супруги уже воспитывают четверых детей – двух сыновей и двух дочерей.
- А дети дома ждут.
- Ты будешь отцом в пятый раз.
- Он давно не с семьей, приоритеты другие.
- И снова одиночество.
- Поздравляю с малышом, – пишут пользователи Сети.
Недавно одна из дочерей Нуртаса в очередной раз сняла ролик с его участием. Алау и звездный папа вместе зажигательно повторили несколько движений под композицию Шакиры "Waka Waka".
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