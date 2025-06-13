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Культура и шоу-бизнес

Новые фото, старая тема: Кайрату Нуртасу снова напомнили о семье

Кайрат Нуртас, дети, фанаты, вопросы, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 15:51 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас порадовал армию поклонников серией новых фотографий. В кадре артист предстал перед зрителями сидящим, по всей видимости, в кафе и наслаждающимся происходящим, сообщает Zakon.kz.

Публикация была размещена 13 июня 2025 года на странице в Instagram. В подписи к ней идут лишь смайлики.

Многие моментально выразили восхищение и оставили ряд комплиментов в обычном ключе: "Легенда! Красавчик!".

Но нашлись и те, кто решил напомнить певцу о Жулдыз Абдукаримовой, которая совсем недавно сообщила о пятой беременности.

Стоит отметить, что супруги уже воспитывают четверых детей – двух сыновей и двух дочерей.

  • А дети дома ждут.
  • Ты будешь отцом в пятый раз.
  • Он давно не с семьей, приоритеты другие.
  • И снова одиночество.
  • Поздравляю с малышом, – пишут пользователи Сети.

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Кайрат Нуртас признался в любви Ирине Нельсон во время ее концерта в Волгограде

Недавно одна из дочерей Нуртаса в очередной раз сняла ролик с его участием. Алау и звездный папа вместе зажигательно повторили несколько движений под композицию Шакиры "Waka Waka".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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