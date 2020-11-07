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Более полумиллиона человек в мире заболели COVID-19 за сутки

Это один из самых высоких показателей роста заболеваемости.

Фото : Věk světla7 ноября 2020, 12:29

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекорд заражений коронавирусом в мире. За сутки инфекцию выявили у более чем 580 тысяч человек, сообщает zakon.kz.

Отмечается, что это один из самых высоких показателей роста заболеваемости за сутки. Всего в мире зарегистрировано 48 534 508 случаев заражения COVID-19. Жертвами вируса стали 1 231 017 пациентов.

В Северной Америке и Южной Америке выявлено 21 168 405 случаев инфицирования, в Европейском регионе - 12 490 012. На третьем месте находится Юго-Восточная Азия, где заразились 9 529 882 человека.

Предыдущий максимум был зафиксирован 31 октября — 557 тысяч новых заболевших. Общее число известных случаев заражения в мире составляет 48,5 миллионов, скончались свыше 1 миллиона 200 тысяч человек.

Ранее в ВОЗ предупреждали, что страны находятся на критическом этапе и что необходимо готовиться к новой пандемии.


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