Лукашенко готов провести новые выборы
Требование о проведении новых президентских выборов в Беларуси является одним из главных требований оппозиции и Запада.
Фото : zimbio.com7 ноября 2020, 17:03
Проведение новых президентских выборов в Беларуси возможно в случае, если это поддержит большинство граждан. Об этом заявил белорусских лидер Александр Лукашенко на открытии третьей линии метро в Минске, передает zakon.kz со ссылкой на "Лигу".
Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новых выборов. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Гарантирую, – сказал Лукашенко.
Ранее президент Беларуси объявил свою страну ядерной державой.
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