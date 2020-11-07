Лукашенко готов провести новые выборы

Требование о проведении новых президентских выборов в Беларуси является одним из главных требований оппозиции и Запада.

Проведение новых президентских выборов в Беларуси возможно в случае, если это поддержит большинство граждан. Об этом заявил белорусских лидер Александр Лукашенко на открытии третьей линии метро в Минске, передает zakon.kz со ссылкой на "Лигу".

Ну и на злобу дня. Некоторые от нас требуют новых выборов. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение. Гарантирую, – сказал Лукашенко.

Ранее президент Беларуси объявил свою страну ядерной державой.

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