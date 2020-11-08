Байден обратился к народу США

Он заявил, что станет президентом, который будет "не разделять, а объединять". Он также назвал своей целью вернуть уважение к США в мире и работать над искоренением расизма.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обратился к нации, сообщает zakon.kz.

По его словам, он набрал 74 млн голосов. Официально результаты еще не объявлены, передает ТАСС.

Люди нашего народа высказались. Они отдали чистую победу, убедительную победу,— заявил Джо Байден.

Он добавил, что станет президентом, который будет "не разделять, а объединять". Он также назвал своей целью вернуть уважение к США в мире и работать над искоренением расизма.

В понедельник он назначит группу экспертов для разработки плана по борьбе с пандемией.

Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил кандидат от демократов. Действующий президент заявил, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.

Ранее Трамп написал в Twitter, что получил 71 миллион "законных голосов", и поэтому считает себя победителем на выборах. Американский лидер в своем микроблоге Twitter напомнил, что на выборах были нарушения, а у наблюдателей не было доступа в комнаты подсчета.

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