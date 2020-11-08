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Трамп по-прежнему заявляет о своей победе

Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого никогда раньше не бывало, - пишет Трамп.

Фото : FAZ8 ноября 2020, 06:00

Президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что выиграл президентские выборы, сообщает zakon.kz.

Об этом действующий президент написал в Twitter.

Наблюдателей не допускали в комнаты подсчета. Я выиграл выборы, получил 71 миллион законных голосов. Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого никогда раньше не бывало. Миллионы бюллетеней, которые нужно было прислать по почте, были посланы людям, которые о них не просили! — написал Трамп.

Американские СМИ отдают победу демократу Джо Байдену.

Выборы прошли в США 3 ноября, официально итоги еще не подведены. Дональд Трамп намерен опротестовать итоги выборов. В частности, планируется подать иск по результатам в ключевом штате Пенсильвания.


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