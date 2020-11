Трамп по-прежнему заявляет о своей победе

Президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что выиграл президентские выборы, сообщает zakon.kz.

Об этом действующий президент написал в Twitter.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!