Трамп по-прежнему заявляет о своей победе

Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого никогда раньше не бывало, - пишет Трамп.

Фото : FAZ

Президент США Дональд Трамп вновь утверждает, что выиграл президентские выборы, сообщает zakon.kz. Об этом действующий президент написал в Twitter. THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020 Наблюдателей не допускали в комнаты подсчета. Я выиграл выборы, получил 71 миллион законных голосов. Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого никогда раньше не бывало. Миллионы бюллетеней, которые нужно было прислать по почте, были посланы людям, которые о них не просили! — написал Трамп. Американские СМИ отдают победу демократу Джо Байдену. Выборы прошли в США 3 ноября, официально итоги еще не подведены. Дональд Трамп намерен опротестовать итоги выборов. В частности, планируется подать иск по результатам в ключевом штате Пенсильвания.

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