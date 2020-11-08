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Назарбаев поздравил избранного Президента США Джозефа Байдена

Елбасы выразил уверенность в том, что расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США и впредь будет укрепляться во благо народов двух государств.

Фото : Акорда8 ноября 2020, 11:30

Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что с теплотой вспоминает встречу, прошедшую в Вашингтоне в 2010 году на полях Саммита по ядерной безопасности, а также состоявшиеся между ними телефонные переговоры, передает сайт Елбасы.

Елбасы выразил уверенность в том, что расширенное стратегическое партнерство между Казахстаном и США и впредь будет укрепляться во благо народов двух государств.

В завершение послания, Нурсултан Назарбаев пожелал Джозефу Байдену успехов в государственной деятельности.


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