Байден отменит ряд указов Трампа сразу же после инаугурации

Байден собирается вернуть США в Парижское соглашение по климату и отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, вскоре после инаугурации планирует подписать ряд указов, чтобы исправить последствия решений администрации Дональда Трампа, сообщает zakon.kz.

По данным The Washington Post, Байден собирается вернуть США в Парижское соглашение по климату и отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Помимо этого, кандидат от демократов хочет отменить запрет на въезд из мусульманских стран и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в США в детстве, остаться в стране.

Как сообщалось, уже в понедельник Байден планирует объявить о составе своей группы по борьбе с коронавирусом.

Ряд ведущих американских СМИ ранее в субботу объявили, что, согласно их прогнозам, Байден набирает достаточно голосов для победы. Сам Байден в Twitter согласился с этой оценкой и пообещал быть президентов всех американцев вне зависимости от их политических симпатий.

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