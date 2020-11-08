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Вымогатели украли автомобильный номер и потребовали за него деньги

Похитители оставили на лобовом стекле машины записку с требованием заплатить.

Фото : Drive28 ноября 2020, 14:44

Житель Нур-Султана обратился в полицию с заявлением о краже и вымогательстве, сообщает zakon.kz.

Ночью преступники украли госномер с принадлежащей ему автомашины Toyota Estima, состоящей на учете в Российской Федерации.

Похитители оставили на лобовом стекле машины записку с требованием заплатить 25 тыс. тенге за возможность вернуть номер. Связаться с ними предлагалось через аккаунт Telegram-мессенджера.

В ходе следствия сотрудники Управления полиции района "Алматы" ДП города Нур-Султана установили, что вымогателей, похитивших автономер, было двое. Ими оказались уроженцы Карагандинской области в возрасте 33-х и 35-ти лет.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны на территории Караганды. Их доставили в столицу, где они дали признательные показания. Украденный автономер возвращен владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РК ("вымогательство").

Ведется расследование, устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы, - говорится в сообщении пресс-службы ДП города Нур-Султана.


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